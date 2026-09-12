Scavalca recinzione perimetrale ed entra nel Commissariato di Faenza: 41enne denunciato
Un cittadino marocchino che si è introdotto nel Commissariato di Faenza scavalcando la recinzione perimetrale è stato denunciato dalla Polizia di Stato.
Un operatore in servizio al Corpo di Guardia presso il Commissariato di Faenza ha udito delle urla provenire dall’esterno del Commissariato e, nell’intento di verificare quanto stesse accadendo, ha aperto il cancello. In quel momento, il cittadino marocchino di 41 anni si è introdotto all’interno dell’area del Commissariato, dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale.
È emerso che l’uomo sarebbe stato inseguito da un gruppo di persone che, alla vista degli agenti, si sono allontanati. Il 41enne tuttavia risultava destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Faenza.
L’uomo è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.