Scavalca recinzione perimetrale ed entra nel Commissariato di Faenza: 41enne denunciato

Un cittadino marocchino che si è introdotto nel Commissariato di Faenza scavalcando la recinzione perimetrale è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

Un operatore in servizio al Corpo di Guardia presso il Commissariato di Faenza ha udito delle urla provenire dall’esterno del Commissariato e, nell’intento di verificare quanto stesse accadendo, ha aperto il cancello. In quel momento, il cittadino marocchino di 41 anni si è introdotto all’interno dell’area del Commissariato, dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale.