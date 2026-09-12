Scuola, 250 docenti a Lugo per orientare gli studenti dopo la terza media

Duecentocinquanta docenti e 52 relatori si sono incontrati venerdì 11 settembre al Liceo scientifico “Ricci Curbastro” di Lugo per una giornata dedicata all’orientamento degli studenti dopo la terza media. Un appuntamento che ha riunito insieme i docenti degli istituti comprensivi della Bassa Romagna e i dirigenti scolastici del primo e del secondo ciclo, con l’obiettivo di condividere strumenti e conoscenze sui diversi percorsi di istruzione e formazione disponibili sul territorio.

“Conoscere per orientare. Il sistema dell’istruzione e della formazione dopo la terza media” è il titolo della giornata formativa promossa dal Presidio per l’orientamento della Bassa Romagna, progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con AECA come capofila e la Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini come soggetto attuatore.

I numeri dell’iniziativa danno la misura della partecipazione: oltre ai 250 docenti, sono stati coinvolti 52 relatori, tra gli interventi della mattinata in plenaria e i quindici centri di interesse organizzati nel pomeriggio. Presenti anche i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, del Liceo e del Polo tecnico-professionale di Lugo.

I diversi percorsi e le trasformazioni del lavoro

La mattinata si è aperta con gli interventi di Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, Elena Zannoni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Edoardo Soverini, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Giancarlo Frassinetti, dirigente del Liceo di Lugo, e Giuseppe Pagani, presidente di AECA. Le finalità della giornata sono state presentate da Moreno Folli, dirigente dell’Istituto comprensivo di Bagnacavallo.

Tra i temi affrontati anche i cambiamenti che stanno interessando il sistema formativo e il mondo del lavoro. Stefano Versari, presidente di Ser.In.Ar., ha parlato delle nuove caratteristiche dell’istruzione tecnica, mentre Alfredo Olivieri, amministratore delegato di Performer, ha approfondito l’impatto dell’intelligenza artificiale sulle professioni.

Simona Pepoli, presidente della Scuola Pescarini, ha affrontato invece il tema delle richieste provenienti dal mercato del lavoro. Yuri Briccolani ha presentato DesTeenAzione, il centro multifunzionale di via Amendola rivolto ai giovani tra gli 11 e i 21 anni, che dallo scorso giugno ospita anche lo sportello per l’orientamento della Bassa Romagna.

Nel pomeriggio i partecipanti hanno potuto scegliere tra 15 centri di interesse, replicati in tre diverse fasce orarie. Gli incontri hanno spaziato dai licei agli istituti tecnici e professionali, dalla formazione professionale ai servizi socio-sanitari, dall’agricoltura all’enogastronomia. Spazio anche agli aspetti più pratici dell’attività di orientamento, con incontri dedicati alla tecnica del colloquio e all’accompagnamento degli alunni con bisogni educativi speciali.

A condurre gli incontri sono stati docenti degli istituti superiori, esperti di orientamento e rappresentanti del mondo del lavoro.

Pepoli: «Le scuole si sono fatte ancora una volta comunità educante»

“Duecentocinquanta docenti, cinquantadue relatori e i dirigenti di tutte le scuole del territorio insieme per un’intera giornata: è la risposta più bella che la Bassa Romagna potesse dare — dichiara Simona Pepoli, presidente della Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini —. Le scuole si sono fatte ancora una volta comunità educante, con un solo obiettivo: rendere più solide le scelte dei ragazzi e delle ragazze. Grazie a chi ha creduto in questo lavoro di rete, a partire dalla Provincia e dall’Unione dei Comuni”.

Palli: «Gli insegnanti sono lasciati troppo spesso soli»

“Sono entusiasta della riuscita di questa giornata di formazione — dichiara Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna —, della quale sento di dover ringraziare in primis la Scuola Pescarini, e la sua infaticabile presidente Simona Pepoli, soggetto attuatore in Bassa Romagna del progetto complessivo che vede AECA quale capofila. Orientare i ragazzi e le ragazze in un mondo complesso come quello di oggi significa prima di tutto conoscere quali e quante possibilità formative offra il nostro territorio, e in questo difficile compito gli insegnanti sono lasciati troppo spesso soli. La giornata dimostra come la rete educante, quando interpella e rende protagonisti tutti i suoi livelli, possa essere solida e responsabile. I dirigenti scolastici hanno accolto l’idea e l’hanno veicolata ai docenti con grande senso di responsabilità, e i docenti presenti erano centinaia: hanno saputo cogliere un’esigenza viva e attuale. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, nessuno escluso, perché è stato un giorno importante per aiutare in modo più qualificato tutte le ragazze e tutti i ragazzi nelle scelte che li attendono”.

Zannoni: «Orientare non significa dire quale scuola è meglio scegliere»