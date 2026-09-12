Si presenta vicino alla casa della donna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato 33enne

Si è presentato nelle immediate vicinanze dell’abitazione della donna nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento e alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare. È per questo motivo che i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato in flagranza un 33enne, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti cautelari.

L’intervento è scattato ieri, venerdì 11 settembre, intorno a mezzogiorno, dopo una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112 dalla persona offesa. La donna ha riferito ai militari di aver notato l’uomo nelle immediate vicinanze della propria abitazione, nonostante le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

I Carabinieri hanno raggiunto il complesso condominiale e avviato le ricerche del 33enne all’interno dello stabile. Poco dopo lo hanno individuato e bloccato al quarto piano.

Gli accertamenti successivi hanno confermato che sull’uomo pendevano due distinte ordinanze cautelari: il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’allontanamento dalla casa familiare.

Considerata la flagranza della violazione, insieme al pericolo di reiterazione e alla necessità di tutelare l’incolumità della persona offesa, i militari hanno proceduto all’arresto. Il 33enne, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna fino a questa mattina.