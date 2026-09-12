Solarolo piange la tragica e improvvisa scomparsa di Gabriele Mattei
12 settembre 2026 | 12:34
L’amministrazione comunale di Solarolo, con la sindaca Maria Diletta Beltrani, la giunta, il consiglio comunale e l’intera comunità, esprime il più profondo e partecipe cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Gabriele Mattei, avvenuta nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale a Faenza.
“Sgomenta per il gravissimo lutto che colpisce il territorio, la città si stringe nell’abbraccio più affettuoso al dolore straziante dei familiari, partecipando con sgomento e vicinanza alla tragedia del papà Andrea, della mamma Mirka, dei figli e dei fratelli” così l’Amministrazione comunale solarolese.