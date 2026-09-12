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Tanti per “Un fiore al Ponte dei Martiri” dopo il vandalismo. Sindaco Barattoni: non passeranno, monumento presto restaurato

12 settembre 2026 | 12:27
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di P.G.C.

P.G.C.

Tanti per &#8220;Un fiore al Ponte dei Martiri&#8221; dopo il vandalismo. Sindaco Barattoni: non passeranno, monumento presto restaurato
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Si sono presentati tanti ravennati al Ponte dei Martiri per rispondere al vandalismo che – per ignoranza o per sfregio alla memoria dei martiri della Resistenza – ha colpito il monumento che ricorda la strage nazifascista di Ponte degli Allocchi del 25 agosto 1944.

L’invito del Comune di Ravenna e dell’Anpi era di portare “Un fiore davanti al monumento sfregiato”, oggi sabato 12 settembre, e c’erano almeno 150-200 persone alle 11.30 quando il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente di Anpi provinciale Renzo Savini hanno parlato per ricordare i valori della lotta antifascista, della resistenza, della democrazia e della libertà.

Il sindaco non ha nascosto la sua indignazione, ha condannato naturalmente nel modo più fermo l’atto vandalico compiuto nei giorni scorsi da ignoti ai danni del monumento, il più caro ai ravennati, dove alcuni volti delle vittime della strage del Ponte dei Martiri sono stati sfregiati. Barattoni ha ricordato che al più presto il monumento verrà restaurato e che verrà pubblicato a breve anche un volume che ricorderà il significato del monumento per ciò che rappresenta nella storia di Ravenna.

Non è la prima volta che questo e altri monumenti dedicati alle vittime delle stragi nazifasciste sono stati vandalizzati. Ogni volta la risposta è stata ferma. Sindaco di Ravenna e Anpi hanno ribadito che non c’è posto nella comunità democratica per questi atti di inciviltà e di intolleranza, volti a colpire una memoria cara ai ravennati.

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Un fiore per il Ponte dei Martiri dopo il vile atto di vandalismo
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