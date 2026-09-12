Trasporto pubblico, da martedì 15 settembre torna l’orario invernale: a Ravenna Linea 1 gratuita e due corse in più per il porto

Con il ritorno a scuola cambia anche il trasporto pubblico locale. Da martedì 15 settembre entrerà infatti in vigore il servizio invernale di Start Romagna, che resterà attivo fino al 5 giugno 2027. Il nuovo orario coincide con la ripresa dei servizi scolastici e comporterà, come ogni anno, anche possibili assestamenti nelle prime settimane, soprattutto in relazione agli orari ancora provvisori di alcuni istituti.

Gli orari, differenziati per bacino, sono disponibili sul sito di Start Romagna e degli altri vettori privati. È inoltre in corso la sostituzione delle tabelle alle fermate: in questi giorni viene quindi raccomandato di verificare attentamente la data di validità dell’orario consultato. Il QR Code presente alle fermate permette di accedere direttamente alla pagina con i nuovi orari.

Le possibili criticità legate alla scuola

L’avvio del servizio invernale coincide con la partenza dei servizi scolastici e, come già avvenuto negli anni scorsi, la provvisorietà degli orari di diversi istituti, in particolare quelli di uscita, potrebbe determinare carichi sui mezzi difficili da prevedere e ripercussioni sulle coincidenze per chi deve utilizzare più autobus.

È già operativo il confronto tra Agenzia Mobilità Romagnola (AMR), che ha competenza su tragitti e frequenze, e Start Romagna, responsabile dell’organizzazione operativa del servizio. Al tavolo confluiranno le segnalazioni sulle eventuali criticità, con l’obiettivo di intervenire per risolverle nel più breve tempo possibile.

Abbonamenti: confermate le agevolazioni per studenti

Prosegue anche la campagna abbonamenti. Per gli studenti sono previste due principali possibilità: Salta Su, l’agevolazione regionale, e gli abbonamenti Under 26 di Start Romagna.

Salta Su è destinata agli studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, oltre che ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, anche se frequentati fuori regione.

Per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado l’abbonamento è gratuito. Per gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi IeFP l’agevolazione è invece riservata ai nuclei familiari con Isee fino a 30mila euro. Da quest’anno è prevista una quota di adesione una tantum di 15 euro. (per tutte le informazioni: https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/saltasu)

Chi non possiede i requisiti per Salta Su e non ha ancora compiuto 27 anni alla data di inizio della validità del titolo può usufruire dell’abbonamento annuale Under 26 di Start Romagna.

Per il primo abbonamento è necessario recarsi in uno dei Punto Bus Start Romagna e richiedere la tessera Mi Muovo. Il rinnovo può invece essere effettuato online. (https://www.startromagna.it/abbonamenti/acquista-o-rinnova/).

Due corse in più al mattino per il porto San Vitale

Tra le novità del servizio invernale a Ravenna ci sono anche due corse aggiuntive della Linea 30, pensate in particolare per i lavoratori portuali turnisti.

Le nuove corse partiranno dalla stazione ferroviaria alle 5.30 e alle 6.20, con arrivo al porto San Vitale rispettivamente alle 5.45 e alle 6.35. Entrambe saranno effettuate anche il sabato.

Dal 15 settembre la Linea 1 sarà gratuita

Sempre da martedì 15 settembre arriva una novità per tutti gli utenti del trasporto pubblico ravennate: la Linea 1 sarà gratuita tutti i giorni della settimana.

Come già annunciato, la misura è stata promossa dall’Amministrazione comunale e segue la sperimentazione della gratuità della Linea 80, avviata nel settembre 2025 e conclusa a giugno.

Carta del Docente utilizzabile per gli abbonamenti

Start Romagna ha inoltre aderito alla Carta del Docente, consentendo al personale insegnante di utilizzare il contributo del Ministero dell’Istruzione e del Merito per acquistare titoli di viaggio e abbonamenti al trasporto pubblico locale.