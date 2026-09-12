Vigili del fuoco. La UIL di Ravenna denuncia le criticità del Comando: “Organici ridotti all’osso”

Carenza di personale, mezzi insufficienti e un presidio nautico che non riesce a garantire sempre la propria operatività. Sono le principali criticità che la UIL FP e la UIL FP Vigili del Fuoco di Ravenna hanno portato oggi, sabato 12 settembre, al centro della mobilitazione nazionale della categoria. Questa mattina una delegazione ha partecipato al presidio regionale davanti alla Prefettura di Bologna, in occasione dello sciopero nazionale dei Vigili del Fuoco.

La protesta arriva dopo lo sciopero del 25 luglio e, secondo il sindacato, in assenza di riscontri alle richieste avanzate all’Amministrazione e al Governo. Per Ravenna, il problema viene ricondotto soprattutto alla difficoltà di garantire un servizio adeguato in un territorio che presenta diversi fattori di rischio e che richiede una presenza capillare dei Vigili del Fuoco.

La UIL richiama in particolare la presenza del Polo Petrolchimico e Industriale, che richiede capacità di intervento specialistiche per la gestione del rischio industriale, e il Porto di Ravenna, hub logistico e marittimo per il quale viene considerato indispensabile un presidio specializzato. A questo si aggiunge la presenza turistica sulla costa e nell’entroterra, che durante i periodi di maggiore afflusso aumenta il numero potenziale delle richieste di soccorso tecnico urgente.

È in questo quadro che il sindacato segnala la situazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Ravenna, a partire dalla carenza di organico. Secondo la UIL, la riduzione del personale si traduce anche nella non operatività o nella frequente chiusura del Distaccamento Nautico di Ravenna, un presidio che la stessa organizzazione sindacale considera fondamentale per l’area portuale, le attività marittime e la fascia costiera.

Per la UIL non si tratta di una semplice questione organizzativa. La temporanea indisponibilità del distaccamento, sostiene il sindacato, incide sulla capacità complessiva di risposta in un territorio nel quale porto, industria e costa rappresentano altrettanti elementi di rischio.

Un’altra criticità riguarda la dotazione dei mezzi di soccorso. La UIL segnala una carenza complessiva in Emilia-Romagna che, secondo i dati riportati nel comunicato, sfiora i dieci mezzi di tipo Auto Pompa Serbatoio. Una situazione che, secondo il sindacato, rischia di rendere più difficile garantire la continuità del servizio quando gli interventi sono contemporanei o particolarmente prolungati.

Da qui le richieste rivolte all’Amministrazione e al Governo: potenziamento degli organici, anche per garantire il ricambio generazionale, piena operatività di tutti i distaccamenti e in particolare di quello Nautico di Ravenna, riequilibrio nella distribuzione dei mezzi di soccorso, adeguamento economico e contrattuale e apertura di un tavolo di confronto istituzionale a livello regionale e locale.