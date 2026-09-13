Brisighella, “Geografie della materia”: scultura e mosaico contemporanei all’Osservanza

Le architetture storiche di Brisighella diventano parte del percorso espositivo dedicato alla scultura e al mosaico contemporanei. Sabato 19 settembre alle 18, negli spazi del Complesso dell’Osservanza, inaugura “Geografie della materia”, mostra diffusa che coinvolgerà anche il Museo Civico Giuseppe Ugonia e la Galleria Dalmonte.

La rassegna sarà visitabile fino al 16 ottobre e riunirà le opere di Alessandra Bonoli, Mirta Carroli, Antonella Ravagli, Felice Nittolo e Stefano Mazzotti. I diversi linguaggi artistici entreranno in relazione tra loro e con gli spazi che li ospitano, in un percorso che attraversa il complesso dell’ex convento di via Antonio Masironi 3 e gli altri luoghi coinvolti.

“Geografie della materia” fa parte del progetto “Transiti”, percorso di ricerca sul rapporto tra patrimonio culturale e arte contemporanea curato da Mauro Pipani e inserito nel calendario del Festival dei Cammini di Romagna 2026.

Al centro della mostra c’è la materia, intesa come luogo di memoria, forma e trasformazione visiva. Le ricerche plastiche di Alessandra Bonoli, Mirta Carroli e Antonella Ravagli si concentrano sul simbolo, sull’equilibrio geometrico e sulla relazione tra le opere e lo spazio circostante. Felice Nittolo e Stefano Mazzotti esplorano invece l’evoluzione del mosaico, portando la singola tessera oltre la funzione decorativa per trasformarla in ritmo e massa autonoma.

“Questo progetto – sottolinea l’assessora alla Cultura, Karen Chiarini – rappresenta un tassello importante nel programma di valorizzazione del nostro patrimonio. Attraverso un’offerta culturale continua e di alto livello puntiamo a mantenere il borgo vivo, attrattivo e dinamico, capace di dialogare con i linguaggi dell’arte contemporanea e di offrire a residenti e visitatori occasioni costanti di arricchimento ed esplorazione dei nostri luoghi storici”.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Brisighella – Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco di Brisighella ed è curata da Mauro Pipani.