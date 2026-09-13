Cervia, controlli sulla movida: oltre 200 persone controllate nel fine settimana

Oltre 200 persone controllate, numerose autovetture sottoposte a verifica e un giovane sanzionato per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel fine settimana a Cervia, Pinarella e Milano Marittima, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”.

I controlli si sono svolti nelle ore serali e notturne con un dispositivo interforze coordinato dalla Questura di Ravenna, su input del Prefetto di Ravenna e con il coordinamento tecnico del Questore. Sono state impegnate Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizia Locale, con il concorso della Polizia Ferroviaria e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla zona della stazione ferroviaria di Cervia, dove nelle ore della tarda serata arrivano centinaia di ragazzi dalle città vicine, ma anche al centro commerciale e alla pineta di Pinarella e al centro di Milano Marittima, dove si concentrano numerosi esercizi pubblici e locali di intrattenimento con una forte presenza di pubblico, soprattutto giovane.

I controlli hanno interessato anche numerose persone arrivate dalle province limitrofe e dall’entroterra emiliano-romagnolo per trascorrere sulla riviera cervese l’ultimo fine settimana prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto all’uso di sostanze stupefacenti, anche attraverso l’impiego dell’unità cinofila della Guardia di Finanza. Durante i servizi un ragazzo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale ed è stato sanzionato.

La Polizia Locale e la Divisione P.A.S. della Polizia di Stato hanno inoltre effettuato controlli amministrativi congiunti in due discoteche di Pinarella, negli esercizi commerciali del Centro Commerciale di Pinarella e nelle vie vicine alla pineta.

Non si sono registrate situazioni di criticità e, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, i servizi hanno consentito di coniugare la sicurezza con il divertimento dei giovani.