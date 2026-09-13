Cervia, dalla cucina vegana alla pasticceria: nuovi corsi gratuiti per le donne

Due nuovi corsi gratuiti di cucina per acquisire competenze e rafforzare le possibilità di accesso al mondo del lavoro. È la proposta autunnale del progetto “Al lavoro in comunità”, promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia attraverso i Servizi alla Comunità e il Servizio SeiDonna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

A partire da ottobre 2026 saranno attivati due percorsi formativi, realizzati in collaborazione con IAL Emilia-Romagna – sede di Cervia. Il primo è “Mindful Kitchen – Cucina sana, sostenibile e consapevole”, della durata di 32 ore. Il secondo è “Cucina avanzata – Vegana, senza glutine e pasticceria”, articolato in 40 ore.

I corsi si svolgeranno nella sede IAL di Cervia, in viale Marconi 6, e sono a numero chiuso. L’obiettivo è offrire alle partecipanti l’opportunità di sviluppare competenze utili sia alla crescita personale sia al percorso professionale, con particolare attenzione alle conoscenze e abilità spendibili nel mondo del lavoro.

“Con questi nuovi percorsi prosegue un progetto nel quale crediamo molto – dichiara l’assessora alle Pari Opportunità Federica Bosi –. La formazione rappresenta uno strumento importante per sostenere l’autonomia e la partecipazione delle donne e per offrire nuove possibilità di crescita e d’inserimento nel mondo del lavoro. Questi corsi, oltre a trasmettere competenze specifiche, possono diventare anche occasioni per sperimentarsi, conoscere nuove persone e rafforzare la propria rete di relazioni”.

Il progetto “Al lavoro in comunità” nasce infatti con l’obiettivo di favorire l’accesso delle donne al mondo del lavoro e sostenerne la qualificazione professionale attraverso opportunità formative.