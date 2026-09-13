Conselice, Open Day alla Scuola di Musica Bartolini: tra le novità, un corso per fare musica con le nuove tecnologie

Provare uno strumento, incontrare gli insegnanti e conoscere i nuovi corsi: la Scuola Comunale di Musica “Bartolini” di Conselice presenta il nuovo anno scolastico con un Open Day in programma lunedì 14 settembre, dalle 17 alle 19, nella sede di via G. Di Vittorio 2. Un appuntamento aperto a bambini, ragazzi e adulti, anche a chi non ha mai studiato musica e vuole conoscere le possibilità offerte dalla scuola.

Durante il pomeriggio sarà possibile sperimentare gli strumenti musicali, incontrare il corpo docente e ricevere informazioni sui corsi, sulle modalità di frequenza e sull’organizzazione delle lezioni. La scuola è gestita dalla cooperativa La Corelli.

L’Anno Scolastico 2026/2027 prenderà il via lunedì 28 settembre con un’offerta formativa ampliata. Gli incontri annuali passano da 28 a 32 e aumenta anche la flessibilità nella durata delle lezioni: alle formule da 30 e 45 minuti si aggiunge la possibilità di scegliere, a partire da quest’anno, lezioni settimanali di 60 minuti.

La proposta comprende percorsi individuali e collettivi. Ai corsi già attivi di chitarra, violino, pianoforte, batteria e canto si aggiungono basso elettrico, tromba, chitarra pop e propedeutica musicale.

Tra le novità c’è anche il percorso di Produzione Musicale, dedicato all’utilizzo delle tecnologie contemporanee per creare, elaborare e produrre musica. Il corso affronterà attività come la creazione di basi e il campionamento, insieme all’impiego di supporti e strumenti digitali.