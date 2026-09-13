Faenza, incontro sulla nuova legge elettorale: “Una legge super truffa”

“Una legge elettorale truffa?”. È questo il titolo dell’incontro promosso martedì 15 settembre a Faenza dal Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione e dall’Anpi di Faenza, con l’obiettivo di aprire un confronto sulla nuova legge elettorale e, più in generale, sulle questioni da osservare alla luce dei principi costituzionali.

L’appuntamento è alle 20.30 nella sede degli ex Salesiani, aula 3, in via San Giovanni Bosco 1. Interverranno Maria Agostina Cabiddu, costituzionalista del Politecnico di Milano, e Davide Conti, storico. A introdurre la serata saranno Antonella Baccarini, per il Comitato di Faenza per la valorizzazione e la difesa della Costituzione, e Alberto Fuschini per l’Anpi di Faenza.

Al centro dell’incontro ci sarà la legge elettorale, definita dagli organizzatori “una nuova legge super truffa”. L’obiettivo dichiarato è analizzarne gli aspetti e renderne comprensibili i meccanismi, partendo dalla convinzione che “senza conoscenza non c’è libertà e vera partecipazione democratica”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso della “Carovana per la Costituzione”, costituita in provincia di Ravenna da diverse realtà associative. Il percorso, spiegano i promotori, intende proporre ipotesi di lavoro e informare sui temi da tenere sotto osservazione con la lente della Costituzione. Oltre alla legge elettorale, tra le questioni indicate ci sono le condizioni di lavoro degli operatori della giustizia e della Magistratura, il lavoro, l’immigrazione e la sicurezza.

“Non ci è possibile arrenderci alla indifferenza. Per il popolo della Costituzione il lavoro continua”, sottolinea Antonella Baccarini a nome del Comitato. Nel testo diffuso per presentare l’iniziativa viene inoltre richiamata la crescita delle “forze eversive” in Italia e in Europa e la necessità, secondo i promotori, di non sottovalutare i segnali provenienti dal quadro politico europeo.

La serata parte anche dalla lettura che il Comitato dà della vittoria del No al referendum sulla Giustizia, considerata una conferma del legame tra il popolo italiano e la Costituzione e della centralità della Carta come “pilastro che regge la nostra Repubblica”.