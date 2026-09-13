MotoGP, Márquez vince a Misano: secondo il fratello Alex sulla Ducati Gresini

Marc Márquez vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano, davanti al fratello Alex, secondo sulla Ducati del Team Gresini di Faenza. Una doppietta che porta ancora una volta sul podio la forza della Motor Valley emiliano-romagnola e che arriva davanti al record di 184 mila presenze registrato durante il weekend al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

“Complimenti a Marc Márquez e a tutta la squadra Ducati per questa grande vittoria. Lo stesso per il fratello Alex, secondo sulla Ducati del Team Gresini di Faenza. Vedere moto nate e sviluppate qui vincere a Misano, davanti a migliaia di appassionate e appassionati, è una grande emozione e motivo di orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna”.

Così il presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora regionale a Turismo e Sport Roberta Frisoni commentano il successo del pilota spagnolo, che con la vittoria si porta in vetta al mondiale, e della Ducati, al comando della classifica costruttori.

“Dietro a un successo come questo – sottolineano de Pascale e Frisoni – non ci sono soltanto un grande pilota e una grande moto. Ducati è uno dei simboli più forti del Made in Italy e dell’ingegneria italiana nel mondo, una storia di talento, lavoro e capacità di innovare che da Borgo Panigale continua a competere e vincere ai massimi livelli internazionali. E diciamocelo chiaramente: queste cose succedono in Emilia-Romagna perché qui esiste un ecosistema unico al mondo, non replicabile altrove”.

Per il presidente e l’assessora, il risultato è frutto anche di una storia industriale e di competenze costruite nel tempo, insieme alla capacità del territorio di trasformare il talento in innovazione. “È il risultato di una storia industriale e di competenze costruite nel tempo, ma soprattutto della capacità di questa terra di fare sistema e trasformare il talento in innovazione e risultati. Complimenti che ribadiamo anche alla bellissima seconda posizione del Team Gresini”.

Il Gran Premio ha portato in pista anche i riminesi Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Bezzecchi è stato costretto al ritiro dopo una caduta, ma si è rialzato immediatamente ed è tornato ai box. È caduto anche Pecco Bagnaia, in sella alla Ducati.

Nel paddock era presente anche il VR46 Racing Team di Valentino Rossi, insieme al Gresini Racing, profondamente radicato in Romagna. Una presenza che rappresenta, sottolinea la Regione, il legame tra la tradizione motociclistica romagnola e il vicino Montefeltro.

Il weekend di Misano ha confermato anche il peso del Gran Premio sul fronte turistico. Le 184 mila presenze rappresentano un record per l’appuntamento, che richiama ogni anno tifosi italiani e stranieri e coinvolge strutture ricettive, ristoranti, attività commerciali e il calendario di eventi organizzati sul territorio. Il Gran Premio contribuisce inoltre a prolungare la stagione turistica oltre i tradizionali mesi estivi, portando l’immagine dell’Emilia-Romagna sui circuiti internazionali.