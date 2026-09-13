OraSì Ravenna, la Virtus Imola vince 83-70 nel test di pre-season

La Virtus Imola mette alla prova l’OraSì Basket Ravenna e chiude con una vittoria per 83-70 il test del PalaRuggi. Per la squadra di coach Daniele Aniello si tratta della quinta uscita della pre-season, in una fase della preparazione che si avvicina sempre di più al debutto ufficiale in campionato.

I giallorossi hanno dovuto fare a meno di Kevin Brigato, ancora in fase di recupero dall’infortunio accusato durante la pre-season, e di Giacomo Baldini, tenuto a riposo in via precauzionale. Nel corso della partita Aniello ha dato ampio spazio ai giovani del roster, permettendo loro di accumulare minuti e fare esperienza in vista della stagione.

L’avvio è favorevole all’OraSì, brava a conquistare rimbalzi difensivi e a correre in contropiede. La Virtus Imola reagisce però con il passare dei minuti, trovando soprattutto dall’arco la precisione necessaria per cambiare l’inerzia della gara.

Nel secondo quarto i giallorossi riescono a guadagnare falli e a portare subito in bonus gli avversari. I padroni di casa restano però più efficaci dal perimetro e mettono pressione all’attacco ravennate, chiudendo il primo tempo complessivamente in vantaggio.

Anche il terzo periodo segue lo stesso copione, con Imola che mantiene elevata la precisione da tre punti e allunga nel punteggio. Nell’ultimo quarto l’OraSì prova a scuotersi e riduce lo svantaggio, ma la Virtus amministra il margine fino alla sirena. Il test del PalaRuggi termina così 83-70 per i padroni di casa.

La stanchezza della preparazione e le rotazioni accorciate hanno inevitabilmente influenzato il ritmo e la freschezza sul parquet dei giallorossi. Il percorso di crescita della squadra di coach Aniello prosegue con l’ultimo appuntamento della pre-season, fissato per sabato prossimo al PalaCattani di Faenza contro la Raggisolaris.

Il debutto ufficiale in campionato è invece in programma domenica 27 settembre, in trasferta contro Chiusi.

Al termine della partita coach Daniele Aniello ha commentato:

“Oggi in campo potevamo fare meglio in qualche situazione ma alcune cose sono state positive: prendere uno ‘schiaffo’ sicuramente ci farà bene per crescere. Ed è stato bello che alcuni tifosi ci abbiano dato un supporto anche qui in trasferta. Per i ragazzi più giovani stare in campo è utile e ci fa capire che in alcune situazioni dobbiamo ancora migliorare.

Abbiamo giocato contro una squadra fisica che ci ha messo fuori ritmo e potevamo fare meglio. Difensivamente abbiamo fatto qualche errore, soprattutto dal punto di vista delle palle perse.”

TABELLINO

Tabellino

Primo quarto: 23-20

Secondo quarto: 21-17

Terzo quarto: 21- 11

Quarto quarto: 18-22

FINALE: 83-70