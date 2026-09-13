Ravenna, AUT in Fiore cerca volontari per la festa di Halloween del 25 ottobre

Una festa di Halloween aperta a bambini e famiglie, ma anche un’occasione per fare rete con le realtà del territorio. La fattoria AUT in Fiore di Ravenna, realtà agricola e inclusiva di via Vitalaccia 12, cerca volontari e associazioni del Terzo Settore disponibili a collaborare all’organizzazione dell’evento gratuito in programma il 25 ottobre.

Il pomeriggio sarà dedicato alla condivisione, al divertimento e al contatto con la natura, con attività pensate per bambini e famiglie. Tra quelle previste ci sono la decorazione delle zucche, il trucca bimbi, la visita agli animali della fattoria e diversi laboratori creativi.

“La nostra fattoria nasce con la missione dell’inclusione sociale e dell’apertura alla comunità”, spiega Nicoletta di AUT in Fiore. “Per l’evento del 25 ottobre vogliamo fare rete con il ricco tessuto associativo di Ravenna. Cerchiamo persone entusiaste e realtà locali che vogliano portare il loro contributo, proponendo laboratori, animazione per i più piccoli o un semplice supporto organizzativo”.

L’iniziativa sarà interamente gratuita e pensata per le famiglie. Le associazioni e i singoli cittadini interessati a partecipare come volontari possono candidarsi o chiedere informazioni contattando il 388 6310794, disponibile anche tramite WhatsApp.