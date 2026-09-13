Ravenna-Perugia 3-0, i giallorossi vincono al Benelli e scavalcano i grifoni

Il Ravenna supera 3-0 il Perugia al Benelli e scavalca i grifoni in classifica al termine di una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di occasioni, i giallorossi hanno sfruttato al meglio la superiorità numerica maturata dopo l’espulsione di Kabashi, aumentando ritmo e fluidità fino a costruire una vittoria netta.