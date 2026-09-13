Ravenna-Perugia 3-0, i giallorossi vincono al Benelli e scavalcano i grifoni
Il Ravenna supera 3-0 il Perugia al Benelli e scavalca i grifoni in classifica al termine di una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di occasioni, i giallorossi hanno sfruttato al meglio la superiorità numerica maturata dopo l’espulsione di Kabashi, aumentando ritmo e fluidità fino a costruire una vittoria netta.
Nel primo tempo il Ravenna si fa vedere soprattutto con Rabbi, che colpisce la traversa. Il Perugia riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa, ma nella ripresa l’uscita dal campo di Kabashi cambia gli equilibri.
Con l’uomo in più il Ravenna aumenta la velocità della manovra e al 72’ trova il gol del vantaggio con Tenkorang. Il Perugia prova a reagire, ma i giallorossi gestiscono il finale senza rinunciare ad attaccare.
All’88’ arriva il raddoppio firmato da Rabbi, che completa la sua serata da protagonista al 98’, segnando anche il gol del definitivo 3-0. Una doppietta che chiude la partita e consegna al Ravenna tre punti pesanti anche in chiave classifica.