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Ravenna-Perugia 3-0, i giallorossi vincono al Benelli e scavalcano i grifoni

13 settembre 2026 | 17:21
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di g.c.

g.c.

Ravenna-Perugia 3-0, i giallorossi vincono al Benelli e scavalcano i grifoni

Il Ravenna supera 3-0 il Perugia al Benelli e scavalca i grifoni in classifica al termine di una partita decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e avaro di occasioni, i giallorossi hanno sfruttato al meglio la superiorità numerica maturata dopo l’espulsione di Kabashi, aumentando ritmo e fluidità fino a costruire una vittoria netta.

Nel primo tempo il Ravenna si fa vedere soprattutto con Rabbi, che colpisce la traversa. Il Perugia riesce a contenere le iniziative dei padroni di casa, ma nella ripresa l’uscita dal campo di Kabashi cambia gli equilibri.

Con l’uomo in più il Ravenna aumenta la velocità della manovra e al 72’ trova il gol del vantaggio con Tenkorang. Il Perugia prova a reagire, ma i giallorossi gestiscono il finale senza rinunciare ad attaccare.

All’88’ arriva il raddoppio firmato da Rabbi, che completa la sua serata da protagonista al 98’, segnando anche il gol del definitivo 3-0. Una doppietta che chiude la partita e consegna al Ravenna tre punti pesanti anche in chiave classifica.

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