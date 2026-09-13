Ravenna, USB convoca un’assemblea contro la guerra e il traffico di armi

Un’assemblea pubblica per rilanciare a Ravenna la mobilitazione contro la guerra e il traffico di armi, a un anno dal primo sciopero per la Palestina. È quella convocata da USB per il 22 settembre, con un appuntamento aperto a lavoratrici e lavoratori, studenti, realtà sindacali, comitati, associazioni antimilitariste e pacifiste e a tutte le realtà del territorio che in questi anni si sono mobilitate sul tema.