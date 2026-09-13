Ravenna, USB convoca un’assemblea contro la guerra e il traffico di armi
Un’assemblea pubblica per rilanciare a Ravenna la mobilitazione contro la guerra e il traffico di armi, a un anno dal primo sciopero per la Palestina. È quella convocata da USB per il 22 settembre, con un appuntamento aperto a lavoratrici e lavoratori, studenti, realtà sindacali, comitati, associazioni antimilitariste e pacifiste e a tutte le realtà del territorio che in questi anni si sono mobilitate sul tema.
La scelta della data coincide con l’anniversario del primo sciopero dello scorso anno per la Palestina. Per USB, a un anno di distanza, quella battaglia resta attuale, anche alla luce delle iniziative intraprese da lavoratrici e lavoratori dell’Agenzia delle Dogane. Attraverso USB, sostengono infatti il ricorso di Linda Maggiori e chiedono trasparenza, rivendicando il diritto a non lavorare per la guerra.
È proprio il diritto all’obiezione di coscienza sul lavoro uno dei temi rilanciati dall’organizzazione sindacale: “Nessuno dovrebbe essere costretto a prestare la propria opera per produrre, trasportare o movimentare materiale bellico”.
Un ruolo centrale nella mobilitazione viene riconosciuto ai lavoratori portuali, che attraverso gli scioperi hanno già contribuito, secondo USB, a bloccare navi cariche di armi in diversi scali italiani. Il prossimo 30 ottobre è inoltre prevista una nuova giornata di sciopero internazionale dei porti contro il traffico di armi.
L’assemblea di Ravenna vuole quindi coinvolgere anche i portuali ravennati, ai quali USB rivolge un appello diretto. Il sindacato ricorda gli scioperi già organizzati contro il traffico di armi e quelli per il riconoscimento del lavoro usurante e considera le due vertenze strettamente legate: “La battaglia contro la guerra e quella per la dignità del lavoro nei nostri porti sono la stessa battaglia”.
La posizione di USB parte infine da un obiettivo preciso per lo scalo ravennate: “Ravenna è un porto civile. Vogliamo che lo resti”.