Aiuto alle domande|
Rimborsi alluvione, a Ravenna il 15 settembre assistenza per le domande Sfinge
Un aiuto concreto per cittadini e imprese alle prese con le domande di rimborso dei danni provocati dalle alluvioni del 2023 e 2024. Martedì 15 settembre sarà attivo a Ravenna lo sportello di assistenza della struttura commissariale, dedicato a chi sta compilando le richieste da presentare attraverso la piattaforma Sfinge.
Lo sportello sarà aperto dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale nel polo degli uffici di viale Berlinguer 30, che garantirà anche il supporto logistico necessario.
L’assistenza è rivolta a cittadini e imprese che necessitano di supporto nella compilazione delle domande per ottenere il rimborso dei danni subiti durante gli eventi alluvionali del 2023 e del 2024.
Per accedere allo sportello è necessario prenotare il proprio appuntamento esclusivamente online, attraverso la sezione “Campagna Informativa” del sito del Commissario straordinario alla ricostruzione.
Le informazioni sulle modalità di prenotazione e sul servizio sono disponibili anche nella pagina dedicata dello stesso sito.