Rocca San Casciano, il Ginestri Festival chiude i festeggiamenti per i 30 anni di Ginestri Prima Casa

Trent’anni fa a Campomaggio di Rocca San Casciano si festeggiava l’apertura di Ginestri Prima Casa con una mongolfiera che si alzava in volo e richiamava gente da tutta la Romagna. Oggi, nello stesso luogo, la storia riparte con due giornate di musica, cucina, sport e intrattenimento. Sabato 3 e domenica 4 ottobre l’area attorno allo showroom sulla statale 67 ospiterà il Ginestri Festival, appuntamento a ingresso libero che chiude l’anno dell’anniversario, cominciato lo scorso ottobre.

La festa si svolgerà tra i due punti vendita di Ginestri Prima Casa e l’area Festival, con foodtruck aperti per tutta la durata dell’evento. Il programma mette insieme showcooking, musica dal vivo, comicità, rap battle, attività sportive e momenti dedicati alle famiglie.

Sabato 3 ottobre si parte con lo sport. Nella mattinata il Crinali Running Club guiderà un giro sulle colline rocchigiane, con partenza e arrivo al festival. Durante l’orario di apertura dei negozi, invece, spazio ai due showcooking organizzati all’interno dei punti vendita.

Con Beko, gli chef saranno protagonisti della “Scuola di Friggitrice ad Aria”, dove mostreranno come utilizzare questo elettrodomestico per preparare piatti gourmet, andando oltre il semplice riscaldamento delle pietanze. Samsung proporrà invece una dimostrazione dedicata agli elettrodomestici con intelligenza artificiale integrata: frigo che si aprono con la voce, forni e lavastoviglie che comunicano tra loro per velocizzare le attività e personalizzare i lavaggi in base a ciò che si sta cucinando. Al termine di ogni dimostrazione sarà possibile assaggiare quanto preparato.

Dalle 18 il microfono passerà alle giovani promesse del rap, con una sfida a colpi di battute freestyle. I concorrenti si affronteranno uno contro l’altro e una giuria sceglierà chi si aggiudicherà il premio. La serata si chiuderà con il DJ set di Industree Music Club, che trasformerà Campomaggio in una discoteca all’aperto fino a mezzanotte.

Domenica 4 ottobre il festival proseguirà sia all’interno dei punti vendita Ginestri sia nell’area tra i due negozi. La mattina sarà dedicata a una pedalata fuoristrada, con partenza e arrivo nell’area Festival. Gli showcooking saranno riproposti anche per chi non avrà partecipato il sabato.

Dalle 16 la consolle sarà affidata a DJ Godgee, con una selezione di vinili. Sul palco salirà poi Tommaso Adami con il suo spettacolo di stand up comedy. A chiudere il weekend sarà il concerto degli España Circo Este, gruppo scelto per l’appuntamento musicale principale del festival.

Per tutto il fine settimana i foodtruck resteranno aperti per l’intera durata dell’evento, permettendo ai partecipanti di mangiare senza rinunciare agli spettacoli. Saranno inoltre disponibili gadget gratuiti del Festival come ricordo della giornata. È già attiva anche la promozione con gli omaggi dedicati a chi decide di acquistare o riservare le condizioni per un acquisto successivo.

«Nel ’96 abbiamo aperto le porte con una festa e ci sembrava giusto festeggiare questi trent’anni allo stesso modo», racconta Bruna Ginestri, titolare di Ginestri Prima Casa. «È il nostro modo di dire grazie alle famiglie che hanno arredato casa da noi, ai collaboratori e a tutta la vallata. Venite anche solo per un piatto e un po’ di musica: la festa è di tutti.»

Il Ginestri Festival si terrà sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Ginestri Prima Casa, in via Campo Maggio 24, sulla statale 67 al chilometro 166, località Campomaggio, Rocca San Casciano.

L’ingresso è libero. Gli showroom saranno aperti con orario continuato dalle 9.30 alle 19, mentre la festa nell’area Festival si svolgerà dalle 16 a mezzanotte. I foodtruck saranno aperti tutto il giorno.