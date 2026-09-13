Sentieri&Sapori, dieci escursioni per scoprire la Romagna tra natura, cultura e sapori

Dalla Pineta di Ravenna a Lugo, passando per Brisighella, Faenza, Riolo Terme e Borgo Tossignano: Sentieri&Sapori torna con dieci nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta della Romagna attraverso cammini, paesaggio, cultura, imprese ed enogastronomia. La stagione autunnale del progetto promosso da CNA Ravenna partirà domenica 20 settembre e proseguirà fino al 22 novembre.

La ripartenza arriva dopo una primavera caratterizzata dal tutto esaurito in tutti e cinque gli appuntamenti, con partecipanti arrivati anche da fuori provincia e fuori regione. Un risultato che ha spinto CNA Ravenna a ampliare il calendario e, soprattutto, il raggio del progetto, che non si limita più ai percorsi collinari ma coinvolge anche luoghi e patrimoni culturali delle città.

“Sentieri&Sapori è nato con un’idea semplice: far conoscere il nostro territorio partendo da ciò che abbiamo di più autentico, il paesaggio, le persone e il saper fare delle nostre imprese”, sottolinea Jimmy Valentini, responsabile CNA Area Romagna Faentina. “I risultati della primavera ci dicono che questa idea funziona. Il tutto esaurito di ogni appuntamento, la presenza di persone provenienti anche da fuori regione e la capacità di coinvolgere realtà diverse ci confermano che esiste una domanda crescente di esperienze capaci di unire turismo, natura, cultura ed enogastronomia. Per questo abbiamo scelto di investire ancora e di far crescere il progetto, portandolo a una dimensione sempre più ampia e rappresentativa della nostra Romagna”.

Il primo appuntamento sarà il 20 settembre nella Pineta di Ravenna, in un itinerario attraverso uno degli ambienti caratteristici del territorio ravennate, tra bosco e acqua. Il 4 ottobre il progetto farà invece tappa a Lugo con il nuovo Percorso Rossiniano, che attraverserà il centro storico passando dal Pavaglione, dai portici, dal teatro e dalla casa-museo dedicata a Gioachino Rossini.

Il calendario proseguirà poi a Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza e Borgo Tossignano, accompagnando i partecipanti fino al 22 novembre. Gli itinerari avranno una durata di circa tre ore e saranno guidati da Guide Ambientali Escursionistiche. Al termine delle camminate sono previste esperienze gastronomiche nelle aziende agricole, negli agriturismi, nelle cantine e nei ristoranti coinvolti nel progetto.

Nel 2026 è stata inoltre introdotta la possibilità di trasformare la partecipazione a Sentieri&Sapori in un soggiorno sul territorio: le strutture ricettive aderenti offrono infatti uno sconto del 10% sul pernottamento in occasione dell’escursione.

“La crescita di Sentieri&Sapori dimostra che la promozione territoriale funziona quando mette insieme le imprese e quando parte dall’identità dei luoghi”, afferma Nevio Salimbeni, responsabile CNA Turismo e Commercio Ravenna. “La nostra ambizione è che questo progetto diventi sempre più un appuntamento riconoscibile della Romagna, capace di generare partecipazione ma anche valore economico, relazioni tra imprese e nuove occasioni di conoscenza del territorio. La dimensione provinciale raggiunta quest’anno è un passaggio importante: significa che possiamo raccontare la Romagna non per territori separati, ma come un sistema di paesaggi, comunità e imprese che hanno molto da condividere”.