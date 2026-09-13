Tema Sinergie Faenza, Loreto Pesaro rimonta e vince 68-64

Un vantaggio di dieci punti all’intervallo non basta alla Tema Sinergie Faenza, che nel test contro la Consultinvest Loreto Pesaro subisce la rimonta degli avversari e perde 64-68. La squadra di coach Pansa, dopo un buon primo tempo, cala soprattutto nell’ultimo quarto, soffrendo l’aggressività dei marchigiani e sbagliando troppo in attacco.

La gara si apre con il primo vantaggio faentino firmato da Bertetti, autore della tripla del 13-12. Sempre con un tiro da tre, la Tema Sinergie piazza poi un break di 12-0, propiziato dallo stesso Bertetti, portandosi sul 27-15. La squadra continua a essere padrona del gioco grazie alla difesa e ai rimbalzi e arriva all’intervallo avanti 35-25.

Al rientro in campo Loreto Pesaro alza l’aggressività e parte con un parziale di 4-0, costringendo Pansa a chiamare il time out. Le parole del coach ‘svegliano’ la squadra, che ritrova equilibrio e chiude la terza frazione avanti 53-45.

Negli ultimi dieci minuti arriva però il black out. La Consultinvest mostra grande determinazione, trova fiducia in attacco e segna anche canestri difficili. La Tema Sinergie si smarrisce e Pansa è costretto a chiamare tre time out.

Il break di 6-20 riporta i faentini in partita nel finale. Sul 64-67, Stankevicius e Bertetti falliscono la tripla della parità. Poi Weibert dalla lunetta mette il libero del 68-67, con Loreto Pesaro che riesce a mantenere il vantaggio fino alla sirena. Il test termina 64-68.

Un passo falso che, come sottolineato da coach Pansa nel post gara, servirà per crescere e mettere a posto i meccanismi in vista del debutto in campionato, fissato per domenica 27 settembre in trasferta a Latina.

Prima dell’esordio ufficiale ci sarà un ultimo test di preseason: sabato 19 settembre alle 18, al PalaCattani, la Tema Sinergie Faenza affronterà un’altra partita di preparazione. In quell’occasione dovrebbe rientrare Romano.

Nel frattempo prosegue la campagna abbonamenti della Raggisolaris. Le tessere si potranno sottoscrivere da lunedì al Campus di via Proventa 61, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15.30 alle 18.30, oppure online nel circuito LiveTicket. Gli abbonamenti saranno validi per le diciassette partite casalinghe di stagione regolare. La data di apertura della vendita sarà comunicata sui canali social della società.

I prezzi degli abbonamenti sono i seguenti: Tribuna Gold, parterre davanti alle panchine, 240 euro intero e 180 euro ridotto; Tribuna Silver, parterre dietro alla panchina Raggisolaris, 180 euro intero e 140 euro ridotto; Distinti/Curve, secondo anello e curva, 140 euro intero e 90 euro ridotto per la fascia 10-18 anni.

Per i biglietti delle singole partite, il costo è di 18 euro intero e 12 euro ridotto per la Tribuna Gold; 12 euro intero e 10 euro ridotto per la Tribuna Silver; 10 euro intero e 8 euro ridotto per Distinti/Curve. Il settore ospiti avrà un prezzo di 15 euro intero e 12 euro ridotto.

Sono previste anche alcune promozioni: tutti gli abbonati avranno uno sconto del 10% sulle attività del Fit&Joy Training Club di Faenza e una lezione gratuita. I primi 30 abbonamenti Under 23 saranno disponibili al costo di 70 euro invece di 90. I primi 30 abbonati Gold/Silver riceveranno inoltre l’abbonamento scontato a LNP Pass, pagando 54,99 euro invece di 69,99. Le promozioni non sono cumulabili.

Usufruiscono delle riduzioni i genitori dei tesserati della Raggisolaris Academy e del Basket Lugo, i ragazzi e le ragazze dai 10 ai 18 anni, gli over 65, i correntisti della Banca BCC e i tesserati della Brigata Manfreda.