Al via tre corsi di alta specializzazione di Iscom Academy in collaborazione con Confcommercio Ravenna

I corsi sono completamente gratuiti e riservati ai primi 12 dipendenti di aziende che versano all’EBURT che presenteranno la propria candidatura.

I programmi dettagliati sono consultabili sul sito dell’Accademia del Gusto www.accademiagusto.it. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione entro mercoledì 16 settembre 2026. Per informazioni sui corsi e sui requisiti di accesso è possibile contattare la dott.ssa Alice Agostini all’indirizzo e-mail alice.agostini@iscomacademy.it.