Al via tre corsi di alta specializzazione di Iscom Academy in collaborazione con Confcommercio Ravenna
Iscom Academy, in collaborazione con Confcommercio Ravenna e grazie al contributo di EBURT (Ente Bilaterale Unitario Regionale Turismo), promuove un’importante opportunità di formazione professionale gratuita rivolta ai dipendenti delle aziende del settore turistico che versano all’Ente Bilaterale. L’iniziativa punta a rafforzare le competenze degli operatori del comparto attraverso tre percorsi altamente qualificanti che si svolgeranno presso l’Accademia del Gusto di Ravenna, in via del Pino 102/104.
I corsi in programma sono:
- Corso di Qualificazione per Sommelier AIS – 1° livello – Dal 29 settembre al 15 dicembre 2026, dalle ore 15 alle 17.30, per un totale di 40 ore di formazione. Un percorso dedicato alla conoscenza del vino, della degustazione e dell’abbinamento enogastronomico.
- Professione Barman. Docenti: Mauro Nunziatini e Michael Pantoli. Dal 5 ottobre al 30 novembre 2026, dalle ore 14 alle 17, per un totale di 30 ore. Il corso approfondirà tecniche, strumenti e competenze fondamentali per la professione del barman.
- Dalla tecnica all’innovazione: corso di specializzazione in tecniche avanzate di cucina. Docente: Giorgia Lagosti. Dal 3 novembre al 9 dicembre 2026, dalle ore 9 alle 13, per un totale di 40 ore. Un percorso rivolto a chi desidera perfezionare le proprie competenze culinarie attraverso metodologie innovative e tecniche professionali avanzate.
I corsi sono completamente gratuiti e riservati ai primi 12 dipendenti di aziende che versano all’EBURT che presenteranno la propria candidatura.
I programmi dettagliati sono consultabili sul sito dell’Accademia del Gusto www.accademiagusto.it. Per partecipare è necessario compilare l’apposito modulo di iscrizione entro mercoledì 16 settembre 2026. Per informazioni sui corsi e sui requisiti di accesso è possibile contattare la dott.ssa Alice Agostini all’indirizzo e-mail alice.agostini@iscomacademy.it.