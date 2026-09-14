Alla 54ª Festa dello Sport di Lugo riconoscimenti per gli atleti del Team Romagna Judo

Il Parco del Tondo e il Palazzetto dello Sport “Luigi Lumagni” di Lugo hanno ospitato nel pomeriggio di domenica 13 settembre la 54ª edizione della Festa dello Sport, la tradizionale manifestazione dedicata alla presentazione delle società sportive del territorio e alla valorizzazione dei risultati agonistici conseguiti dagli atleti locali.

Nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi all’interno dell’impianto di via Lumagni, l’amministrazione e la comunità locale hanno attribuito una serie di encomi agli sportivi che si sono distinti a livello nazionale ed europeo nel corso del 2025. Tra le realtà protagoniste della giornata si è evidenziato il Team Romagna Judo, la cui delegazione ha raccolto molteplici riconoscimenti per le prestazioni offerte nelle diverse categorie.

I premi per i risultati internazionali sono stati assegnati a Danilo Naldi – atleta, tecnico e presidente del sodalizio – per il terzo posto conquistato al Campionato Europeo Veterani nella categoria -90 kg, e a Gabriel De Luca, anch’egli medaglia di bronzo nella medesima rassegna continentale Veterani.

Per le sezioni giovanili e nazionali hanno ricevuto il premio Isabelle Ancona (categoria Esordienti B), vincitrice del titolo di Campionessa Nazionale AICS e Campionessa Nazionale CSEN; Aya Harraz (categoria Cadetti), Campionessa Nazionale AICS; Federico Sangiorgi (categoria Cadetti), Campione Nazionale CSEN; e Massimo Casella (categoria Esordienti A), aggiudicatosi il titolo di Campione Nazionale AICS.