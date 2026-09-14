Anziano aggredito dal figlio con una mazza a Fognano e lite armata a Faenza: doppio intervento dei Carabinieri

Nella giornata di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Faenza sono stati impegnati in due distinte operazioni di controllo del territorio e tutela dell’ordine pubblico. Gli interventi, condotti tra la frazione di Fognano e il centro urbano faentino, hanno portato all’arresto di un uomo di quarantotto anni per i reati di estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, e alla denuncia a piede libero di un trentanovenne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Il primo episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 11 settembre a Fognano, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Faenza, sono intervenuti presso un’abitazione privata. Un quarantottenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito il padre convivente di settantasette anni con l’obiettivo di farsi consegnare una somma di denaro. Nel corso dell’aggressione l’uomo ha utilizzato una mazza reperita nell’immobile, provocando ingenti danni a mobili e arredi. I militari giunti sul posto hanno messo in sicurezza la vittima ed estratto il quarantottenne dal contesto familiare. Durante le operazioni di blocco l’aggressore ha opposto resistenza fisica, causando lesioni lievi a uno dei Carabinieri operanti prima di essere definitivamente fermato e tratto in arresto.