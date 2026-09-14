Anziano aggredito dal figlio con una mazza a Fognano e lite armata a Faenza: doppio intervento dei Carabinieri
Nella giornata di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Faenza sono stati impegnati in due distinte operazioni di controllo del territorio e tutela dell’ordine pubblico. Gli interventi, condotti tra la frazione di Fognano e il centro urbano faentino, hanno portato all’arresto di un uomo di quarantotto anni per i reati di estorsione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, e alla denuncia a piede libero di un trentanovenne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.
Il primo episodio si è verificato nella mattinata di venerdì 11 settembre a Fognano, dove i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Faenza, sono intervenuti presso un’abitazione privata. Un quarantottenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito il padre convivente di settantasette anni con l’obiettivo di farsi consegnare una somma di denaro. Nel corso dell’aggressione l’uomo ha utilizzato una mazza reperita nell’immobile, provocando ingenti danni a mobili e arredi. I militari giunti sul posto hanno messo in sicurezza la vittima ed estratto il quarantottenne dal contesto familiare. Durante le operazioni di blocco l’aggressore ha opposto resistenza fisica, causando lesioni lievi a uno dei Carabinieri operanti prima di essere definitivamente fermato e tratto in arresto.
Nella serata dello stesso giorno, le pattuglie della Radiomobile sono intervenute presso un bar cittadino di Faenza a seguito di una chiamata al 112 che segnalava una lite in corso. Sul posto i Carabinieri hanno identificato un trentanovenne straniero senza fissa dimora, anch’esso noto alle forze dell’ordine, il quale presentava lesioni riportate, secondo la sua testimonianza, a seguito di uno scontro con due connazionali. Dopo il trasporto dell’uomo al Pronto Soccorso tramite i sanitari del 118 per le cure del caso, i militari hanno eseguito gli accertamenti di rito e una perquisizione personale, rinvenendo un cutter occultato all’interno della biancheria intima. Le verifiche condotte in banca dati hanno inoltre confermato che a carico del trentanovenne pendeva la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Faenza. L’uomo è stato quindi denunciato, mentre prosegue l’attività d’indagine per identificare gli altri soggetti coinvolti nella lite.