Casa AIL Ravenna, una nuova opportunità per realizzare gli spazi dell’accoglienza: il progetto entra nel Programma Formula per raccogliere fondi

Come noto, realizzare Casa AIL Ravenna significa creare un luogo dove pazienti oncoematologici e familiari possano soggiornare gratuitamente, vicino all’ospedale, durante i lunghi e delicati percorsi di cura. Un progetto importante per la città, ma anche un intervento che richiede risorse significative. Per questo la selezione di AIL Ravenna ODV nel Programma Formula di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, rappresenta una nuova e concreta opportunità per contribuire alla realizzazione della struttura.

La sfida è già fissata: le risorse serviranno in particolare a sostenere il costo degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli ambienti che ospiteranno Casa AIL. Si tratta di lavori essenziali per poter garantire spazi sicuri, salubri e adeguati alle esigenze di pazienti fragili e immunodepressi.

La raccolta fondi è attiva sulla piattaforma For Funding di Intesa Sanpaolo, attraverso la quale è possibile sostenere il progetto.

Il progetto Casa AIL: una casa vicino all’ospedale per affrontare le cure

Per chi riceve una diagnosi oncoematologica, il percorso può significare mesi di cure, ricoveri e controlli, spesso lontano dalla propria abitazione. In queste situazioni la possibilità di avere un alloggio vicino all’ospedale non rappresenta soltanto una comodità: può diventare una necessità.

A Ravenna sta nascendo il Centro Trapianti Allogenico della Romagna, che potrà prendere in carico circa 35-40 trapianti all’anno. Dopo il trapianto, per molti pazienti segue un periodo particolarmente delicato, durante il quale può essere necessario rimanere nelle vicinanze dell’ospedale anche per circa 100 giorni.

È proprio in questa fase che Casa AIL punta a offrire una risposta concreta, mettendo a disposizione un luogo dove pazienti e caregiver possano soggiornare gratuitamente, senza dover affrontare anche il peso di una sistemazione lontana dal luogo di cura.

Casa AIL Ravenna sarà realizzata attraverso la riqualificazione di alcuni spazi dell’Ospedale Santa Maria delle Croci, in particolare delle ex sale operatorie di oculistica, oggi inutilizzate e concesse in comodato d’uso gratuito ad AIL Ravenna ODV da AUSL Romagna.

Il progetto prevede la trasformazione degli ambienti in una struttura di accoglienza composta da 6 monolocali indipendenti, oltre a un’area comune e a spazi destinati a servizi di supporto.

Non sarà quindi soltanto un posto dove dormire. La struttura è pensata per accompagnare pazienti e familiari anche attraverso servizi di supporto psicologico, fisioterapico, nutrizionale e consulenziale, creando intorno alla persona una rete di assistenza durante una fase particolarmente complessa della vita.