Colpo in attacco per il Ravenna FC: tesserato Edoardo Soleri con contratto fino al 2028

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Il Ravenna FC rinforza in maniera significativa il proprio reparto avanzato completando un’importante operazione di mercato. La società giallorossa ha ufficializzato il tesseramento dell’attaccante Edoardo Soleri, legato al club da un accordo pluriennale valido fino al 30 giugno 2028. L’innesto del calciatore va a mettere a disposizione del tecnico Andrea Mandorlini un profilo di esperienza e struttura per la categoria, capace di ampliare le opzioni tattiche nel reparto d’attacco. Il giocatore ha scelto di indossare la maglia numero 11.

Classe 1997, Soleri si è formato nel settore giovanile della Roma, club con il quale ha registrato il proprio debutto tra i professionisti ai massimi livelli europei durante un match di Champions League nel 2015. La prima fase della sua carriera tra i grandi lo ha visto militare nelle fila dello Spezia, per poi vivere diverse parentesi internazionali con i club di Almería in Spagna, Almere City nei Paesi Bassi e Braga B in Portogallo. Il rientro nel panorama calcistico italiano si è concretizzato con le maglie di Padova e Monopoli nei campionati di terza serie.