Dante e Beatrice, poi i suoni del Mausoleo: due appuntamenti a Ravenna

Due appuntamenti dedicati alla storia e alla cultura medievale sono in programma questa settimana allo Spazio Teodorico, accanto al Mausoleo del re goto. Si tratta però di due iniziative appartenenti a rassegne differenti: martedì 15 settembre proseguono le Conversazioni medievali, mentre giovedì 17 prende il via il ciclo Intorno a Teodorico.

La moda al tempo di Dante

Il primo appuntamento è in programma martedì 15 settembre alle ore 17, quando allo Spazio Teodorico proseguiranno le Conversazioni medievali.

Protagonista dell’incontro sarà Elisa Tosi Brandi, professoressa associata di Storia medievale all’Università di Bologna, con la conversazione “La moda al tempo di Dante: le vesti del Poeta e della ‘sua’ Beatrice”.

L’incontro sarà dedicato all’abbigliamento nell’epoca di Dante, attraverso le figure del Poeta e di Beatrice. Un modo per entrare nella società medievale anche attraverso gli abiti, i tessuti e le modalità con cui le persone si presentavano e venivano riconosciute nel proprio contesto sociale.

L’appuntamento è a ingresso gratuito.

Al via “Intorno a Teodorico”: il Mausoleo attraverso i suoni

Giovedì 17 settembre alle 16.30 sarà invece la volta della prima conferenza del ciclo “Intorno a Teodorico”, dedicato al rapporto con il Mausoleo e alla sua valorizzazione attraverso diversi approcci e linguaggi.

Il primo incontro, “Un nuovo progetto sonoro per il Mausoleo: il contributo dello storico della musica”, vedrà la partecipazione di Donatella Restani, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Seguirà l’intervento “La memoria dei suoni: un nuovo sound design per il Mausoleo”, affidato a Paolo Marzocchi, del Conservatorio “G. Verdi” di Ravenna e responsabile del Dipartimento di Musica Applicata, e a Sabrina Felli, del Conservatorio ravennate.

Il programma proseguirà alle 18 con una visita al Mausoleo di Teodorico curata dai relatori, accompagnata da una vera e propria esperienza sonora, per sperimentare sul posto il lavoro presentato durante la conferenza.