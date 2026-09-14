Export e credito fornitore: LA BCC presenta alle imprese uno strumento per affrontare i mercati esteri

Come sostenere le imprese che esportano in una fase caratterizzata da volatilità dei mercati, maggiore pressione competitiva e necessità di diversificare gli sbocchi commerciali? È stato questo il tema al centro dell‘incontro “Il credito fornitore, leva commerciale per l’export”, organizzato il 10 settembre a Faenza da LA BCC ravennate, forlivese e imolese insieme al Gruppo BCC Iccrea, SACE e SIMEST.

L’incontro ha messo a fuoco in particolare gli strumenti finanziari a disposizione delle aziende, con l’obiettivo di accompagnarle nelle operazioni con l’estero e ridurre i rischi legati alle transazioni internazionali.

“LA BCC ravennate, forlivese e imolese – ha sottolineato il Presidente Giuseppe Gambi – intende sostenere le persone, la comunità e le imprese locali, favorendo il commercio con l’estero, con una particolare attenzione al valore della solidarietà sociale, nello spirito del credito cooperativo”.

Tra gli strumenti presentati c’è il Credito Fornitore, nato dall’accordo tra SACE e SIMEST e rivolto in particolare alle PMI. Il meccanismo permette di combinare la copertura assicurativa di SACE, che contribuisce a mitigare il rischio di credito nei confronti delle controparti estere, con il contributo a fondo perduto previsto da SIMEST, fino al 5% del costo dell’anticipo di fatture e altri titoli di pagamento.

Per le imprese, la possibilità di offrire ai clienti esteri condizioni di pagamento dilazionate può diventare quindi anche uno strumento commerciale. La disponibilità di formule di pagamento sostenibili e competitive può infatti incidere sulla capacità di un’azienda di presentarsi sui mercati internazionali e di rafforzare il proprio posizionamento.

L’integrazione tra componente finanziaria, copertura assicurativa e sostegno pubblico punta proprio a rendere più sicure le transazioni internazionali, facilitando le operazioni di export anche per le realtà di dimensioni più contenute.