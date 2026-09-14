Faenza, dalla lista all’associazione: nasce ¡FAI! – Faenza Agisce Insieme

Nasce a Faenza ¡FAI! – Faenza Agisce Insieme, nuova associazione che raccoglie il testimone dei cinque soggetti che hanno promosso la lista ¡FAI!-AVS. L’assemblea costitutiva è convocata per venerdì 18 settembre alle 20.30, nella Sala delle Associazioni di via Laderchi 3. L’incontro servirà a definire il profilo politico e culturale dell’associazione, oltre agli strumenti organizzativi e alle responsabilità dei suoi organismi.

All’ordine del giorno ci sono l’approvazione dello Statuto e delle proposte per il Direttivo, oltre alle eventuali comunicazioni. Sarà poi il Direttivo a indicare presidente e vicepresidente, che svolgeranno anche il ruolo di portavoce.

“¡FAI! si propone come realtà associativa locale per rappresentare in modo unitario le istanze politiche, etiche e culturali alla base della proposta programmatica della lista ¡FAI!-AVS e partecipare al dibattito politico e culturale della città, secondo principi di democrazia partecipativa” spiegano.