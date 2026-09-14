Faenza piange Roberto Casanova, storico cardiologo dell’ospedale

Faenza piange la scomparsa di Roberto Casanova, medico cardiologo e figura profondamente legata alla comunità faentina. Per decenni ha lavorato nella sanità locale, arrivando a dirigere la Cardiologia dell’ospedale di Faenza, e ha affiancato all’attività professionale un lungo impegno nel volontariato e nella promozione della prevenzione.

Il sindaco Massimo Isola, a nome dell’amministrazione comunale, esprime il cordoglio e la vicinanza della comunità faentina alla famiglia.

“Con la morte di Roberto Casanova –dice il primo cittadino– Faenza perde un professionista straordinario e un uomo che ha dedicato l’intera vita alla cura degli altri, alla tutela della salute pubblica e al servizio della nostra città. Cardiologo di grande competenza ed esperienza, per lunghi anni colonna portante della sanità locale, Casanova ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per generazioni di pazienti all’interno dell’ospedale civile. All’attività clinica ha sempre affiancato una straordinaria passione civile e un costante impegno nel volontariato. In qualità di presidente dell’associazione Amici della Cardiologia ODV, si è speso in prima persona per promuovere la cultura della prevenzione, organizzare campagne di screening sul territorio e sostenere la cardiologia faentina attraverso l’acquisto e la donazione di importanti strumentazioni diagnostiche a beneficio della collettività. Ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell’ospedale e ai volontari dell’associazione Amici della Cardiologia, ricordando con gratitudine l’eredità umana e professionale di un medico che ha lasciato un segno nella nostra comunità”.

Nato nel 1947, Casanova è stato dirigente medico di I livello dal 1973 al 2002 negli ospedali di Ravenna e Faenza. Dal febbraio 2002 al marzo 2013 ha diretto il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Faenza.

Nel 1989 è stato tra i co-fondatori dell’associazione Amici della Cardiologia, di cui era presidente dal 2016. L’associazione è impegnata da oltre trent’anni nell’aggiornamento medico e infermieristico, nel sostegno alla Cardiologia faentina, anche attraverso donazioni di strumentazioni, e nelle attività di screening cardiologico nelle scuole, da lui ideate.