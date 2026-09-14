Giornalini scolastici, podcast e blog: la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna mette in palio 1.000 euro per le redazioni studentesche

Un giornalino scolastico può diventare molto più di uno spazio dove raccontare le attività dell’istituto. Può essere un laboratorio per imparare a informarsi, verificare le fonti, distinguere una notizia da un contenuto falso e sviluppare capacità di scrittura e strumenti digitali.

È con questo obiettivo che la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna lancia “Tra le righe – Redazioni studentesche”, un’iniziativa rivolta agli istituti secondari di secondo grado della città metropolitana di Bologna e della provincia di Ravenna per l’anno scolastico 2026-2027.

Il bando mette a disposizione 1.000 euro a fondo perduto per ciascuna redazione ammessa, con l’erogazione del contributo prevista in anticipo. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2026.

L’iniziativa non riguarda soltanto il tradizionale giornalino stampato. Le scuole potranno proporre progetti editoriali anche in formato digitale, attraverso blog di istituto, siti web dedicati o podcast scolastici.

L’obiettivo è sostenere gli studenti nella produzione consapevole di contenuti, favorendo libertà di espressione, pensiero critico, creatività ed educazione ai media. Tra gli obiettivi indicati dalla Fondazione ci sono anche il contrasto alla disinformazione e la possibilità per ragazze e ragazzi di raccontare attivamente il territorio in cui vivono.

I progetti dovranno inoltre essere coerenti con i valori e gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, con particolare riferimento all’istruzione di qualità, alla parità di genere e alla costruzione di città e comunità sostenibili.

Cosa si può finanziare con i 1.000 euro

Il contributo potrà essere utilizzato per diverse esigenze legate alla realizzazione delle attività editoriali. Tra le spese ammesse ci sono quelle per la stampa e la promozione, come i costi tipografici e il materiale promozionale; quelle per il settore digitale, compresi domini web, hosting e licenze per la grafica; e l’acquisto di attrezzature di base per podcast e video, come microfoni, mixer e fotocamere.

Le risorse potranno inoltre finanziare formazione e trasferte, compresi i compensi per esperti esterni, come giornalisti e grafici, chiamati a realizzare workshop con gli studenti, oltre alle spese necessarie per eventuali inchieste sul campo.

Le attività dovranno essere realizzate durante l’anno scolastico 2026-2027, mentre la rendicontazione finale delle spese dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.