Gli atleti del Team Romagna Judo premiati alla Festa dello Sport a Lugo
Al Parco del Tondo di Lugo, si è svolta la 54ª Festa dello Sport, un appuntamento dedicato alle numerose società sportive che operano sul territorio lughese e che hanno avuto l’opportunità di presentare al pubblico le proprie attività.
La giornata è proseguita all’interno del Palazzetto dello Sport “Luigi Lumagni”, dove si sono svolte le premiazioni degli atleti che nel corso del 2025 hanno ottenuto importanti risultati a livello nazionale e internazionale.
Grande soddisfazione per il Team Romagna Judo, che ha visto premiati diversi suoi atleti per gli importanti traguardi raggiunti.
A ricevere il riconoscimento sono stati:
- Danilo Naldi, atleta, tecnico e presidente della società, che ha conquistato il 3° posto al Campionato Europeo Veterani nella categoria 90 kg;
- Gabriel De Luca, 3° classificato al Campionato Europeo Veterani;
- Isabelle Ancona, categoria Esordienti B, Campionessa Nazionale AICS e Campionessa Nazionale CSEN;
- Aya Harraz, categoria Cadetti, Campionessa Nazionale AICS;
- Federico Sangiorgi, categoria Cadetti, Campione Nazionale CSEN;
- Massimo Casella, categoria Esordienti A, Campione Nazionale AICS.
Il riconoscimento premia i risultati ottenuti dagli atleti, ma anche il lavoro quotidiano svolto dalla società e dai tecnici. Dopo la pausa estiva, il Team Romagna Judo riprenderà la propria attività lunedì, con gli allenamenti a Lugo, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00, in via di Giù 10.
Gli allenamenti si svolgeranno inoltre a Castel Bolognese, il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 18:00, presso il Palazzetto dello Sport di via Donati.