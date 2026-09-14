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Gli atleti del Team Romagna Judo premiati alla Festa dello Sport a Lugo

14 settembre 2026 | 09:38
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di Redazione

Redazione

Gli atleti del Team Romagna Judo premiati alla Festa dello Sport a Lugo

Al Parco del Tondo di Lugo, si è svolta la 54ª Festa dello Sport, un appuntamento dedicato alle numerose società sportive che operano sul territorio lughese e che hanno avuto l’opportunità di presentare al pubblico le proprie attività.

La giornata è proseguita all’interno del Palazzetto dello Sport “Luigi Lumagni”, dove si sono svolte le premiazioni degli atleti che nel corso del 2025 hanno ottenuto importanti risultati a livello nazionale e internazionale.

Grande soddisfazione per il Team Romagna Judo, che ha visto premiati diversi suoi atleti per gli importanti traguardi raggiunti.

A ricevere il riconoscimento sono stati:

  • Danilo Naldi, atleta, tecnico e presidente della società, che ha conquistato il 3° posto al Campionato Europeo Veterani nella categoria 90 kg;
  • Gabriel De Luca, 3° classificato al Campionato Europeo Veterani;
  • Isabelle Ancona, categoria Esordienti B, Campionessa Nazionale AICS e Campionessa Nazionale CSEN;
  • Aya Harraz, categoria Cadetti, Campionessa Nazionale AICS;
  • Federico Sangiorgi, categoria Cadetti, Campione Nazionale CSEN;
  • Massimo Casella, categoria Esordienti A, Campione Nazionale AICS.

Il riconoscimento premia i risultati ottenuti dagli atleti, ma anche il lavoro quotidiano svolto dalla società e dai tecnici. Dopo la pausa estiva, il Team Romagna Judo riprenderà la propria attività lunedì, con gli allenamenti a Lugo, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00, in via di Giù 10.

Gli allenamenti si svolgeranno inoltre a Castel Bolognese, il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 18:00, presso il Palazzetto dello Sport di via Donati.