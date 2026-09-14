Il Ponte mobile di Ravenna di nuovo transitabile dopo due settimane di chiusura

Il ponte mobile di Ravenna è stato riaperto al transito intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 14 settembre, nel rispetto del cronoprogramma previsto. La struttura era stata chiusa il 1° settembre per consentire l’esecuzione dei lavori.

A comunicare la fine dell’intervento è stato il sindaco Alessandro Barattoni attraverso un post pubblicato sulle proprie pagine social. «L’Autorità di sistema portuale ci ha informato della conclusione dei lavori e della conseguente riapertura del ponte», ha spiegato il primo cittadino.