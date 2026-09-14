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Il Ponte mobile di Ravenna di nuovo transitabile dopo due settimane di chiusura
14 settembre 2026 | 17:04
Il ponte mobile di Ravenna è stato riaperto al transito intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 14 settembre, nel rispetto del cronoprogramma previsto. La struttura era stata chiusa il 1° settembre per consentire l’esecuzione dei lavori.
A comunicare la fine dell’intervento è stato il sindaco Alessandro Barattoni attraverso un post pubblicato sulle proprie pagine social. «L’Autorità di sistema portuale ci ha informato della conclusione dei lavori e della conseguente riapertura del ponte», ha spiegato il primo cittadino.
La riapertura consentirà di alleggerire la circolazione cittadina, che durante le due settimane di chiusura ha inevitabilmente subito pesanti ripercussioni, con code e lunghe file soprattutto nelle ore di punta.