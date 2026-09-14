Il Ravenna spietato al Benelli: 3-0 al Perugia con Tenkorang e la doppietta di Rabbi

Mister Andrea Mandorlini: “Sono molto ferito e sorpreso dall’acredine nei miei confronti, mai me lo sarei aspettato in quanto a Perugia ho molti amici, spesso vado a vedere partite, purtroppo ormai il calcio sta diventando questo. Venendo alla partita, siamo stati ordinati concedendo quasi nulla agli avversari anche se nel primo tempo siamo stati poco incisivi. In superiorità numerica loro si sono chiusi e non era facile ma i cambi sono stati ancora una volta determinanti, a dimostrazione della validità della nostra panchina. Stiamo cominciando a recuperare giocatori e questo è molto importante, oggi è tornato disponibile Donati, tra una settimana lo sarà Vinicius, adesso ci aspettano due trasferte consecutive in sette giorni, sicuramente faremo del turn over, ma come dicevo la qualità di tutta la rosa mi rende tranquillo. Sono molto soddisfatto del gruppo che è molto valido e in crescita ed anche negli allenamenti si è alzato di molto il livello di qualità. Rabbi è un giocatore di grande qualità, bravo, che gioca per la squadra e con un gran fiuto del gol. Molto bravo anche Da Pozzo”. Adriano Esposito . “Abbiamo approcciato molto bene la partita, loro sono una squadra ben attrezzata e organizzata, sicuramente l’espulsione ci ha favorito anche se poi si sono chiusi ulteriormente, ma noi siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia attaccando con ordine. I cambi sono stati determinanti perché abbiamo tanti giocatori di ottimo livello. Questa partita ha rappresentato il mio esordio in campionato dopo la squalifica, mi sono trovato molto bene perché al fianco ho ottimi giocatori con grandi qualità e con cui è facile giocare. Già mercoledì torneremo in campo con Ostiamare, non sarà facile, dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco”.