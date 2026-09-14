Il Ravenna spietato al Benelli: 3-0 al Perugia con Tenkorang e la doppietta di Rabbi
Reduci dal pareggio ottenuto a Pescara i bizantini al ‘Benelli’ battono il Perugia raggiungendo quota 8 punti in classifica scavalcando proprio i grifoni fermi a quota 7 ed appaiando al secondo posto Reggiana e Grosseto, guida la graduatoria lo Spezia con 10. Una vittoria netta nel punteggio 3-0 con reti nella seconda parte della ripresa di Tenkorang al 72’ e doppietta di Rabbi al 88’e 98’ con i giallorossi bravi a sfruttare la superiorità numerica determinata dall’espulsione di Kabashi a fine primo tempo.
Ravenna schierato col 4-3-3 col rientrante Esposito centrale difensivo assieme a Zaro e con Bani e Da Pozzo laterali, Tenkorang, Duca e Viola a centrocampo, punte Rabbi al centro con Spini e Maggio esterni. Perugia che risponde col 3-5-2 con punte l’ex Sabbatani e Canotto. Gara priva di emozioni fino al 32’ quando Rabbi dopo avere vinto un rimpallo in area tira a botta sicura ma colpisce la traversa, partita che si accende, al 38’ Kabashi dal limite tira fuori di poco, al 42’ punizione di Viola fuori dallo specchio, al 48’ Kabashi entra pericolosamente col piede a martello e viene espulso dopo visione al monitor.
La ripresa inizia con i giallorossi che nel tentativo di sfruttare la superiorità numerica imprimono maggiore ritmo giocando costantemente nella metà campo avversaria. Al 49’ colpo di testa alto di Rabbi, al 51’ grifoni pericolosi in contropiede con Carriero, al 60’ con l’entrata di Fischnaller il Ravenna torna al 3-5-2 con Rabbi e Fischnaller coppia d’attacco. Al 72’ bizantini in vantaggio dopo un azione tambureggiante con Tenkorang che insacca sotto la traversa. Al 77’ il portiere ospite Zelezny devia in angolo un tiro di Da Pozzo; 88’ raddoppio giallorosso con Rabbi che ribatte in rete un tiro di Fischnaller respinto dal portiere; 98’ tris del Ravenna ancora con Rabbi che insacca un traversone rasoterra di Casiraghi, triplice fischio e squadra sotto la curva Mero a ricevere l’ovazione dei tifosi. Giallorossi ora attesi da due trasferte consecutive, mercoledì contro Ostiamare e domenica contro Atalanta U23.
Al termine dell’incontro il mister ravennate Mandorlini uscendo dal campo è stato preso di mira dalla tifoseria perugina con cori e insulti.
Mister Andrea Mandorlini: “Sono molto ferito e sorpreso dall’acredine nei miei confronti, mai me lo sarei aspettato in quanto a Perugia ho molti amici, spesso vado a vedere partite, purtroppo ormai il calcio sta diventando questo. Venendo alla partita, siamo stati ordinati concedendo quasi nulla agli avversari anche se nel primo tempo siamo stati poco incisivi. In superiorità numerica loro si sono chiusi e non era facile ma i cambi sono stati ancora una volta determinanti, a dimostrazione della validità della nostra panchina. Stiamo cominciando a recuperare giocatori e questo è molto importante, oggi è tornato disponibile Donati, tra una settimana lo sarà Vinicius, adesso ci aspettano due trasferte consecutive in sette giorni, sicuramente faremo del turn over, ma come dicevo la qualità di tutta la rosa mi rende tranquillo. Sono molto soddisfatto del gruppo che è molto valido e in crescita ed anche negli allenamenti si è alzato di molto il livello di qualità. Rabbi è un giocatore di grande qualità, bravo, che gioca per la squadra e con un gran fiuto del gol. Molto bravo anche Da Pozzo”. Adriano Esposito . “Abbiamo approcciato molto bene la partita, loro sono una squadra ben attrezzata e organizzata, sicuramente l’espulsione ci ha favorito anche se poi si sono chiusi ulteriormente, ma noi siamo stati bravi a non farci prendere dalla frenesia attaccando con ordine. I cambi sono stati determinanti perché abbiamo tanti giocatori di ottimo livello. Questa partita ha rappresentato il mio esordio in campionato dopo la squalifica, mi sono trovato molto bene perché al fianco ho ottimi giocatori con grandi qualità e con cui è facile giocare. Già mercoledì torneremo in campo con Ostiamare, non sarà facile, dovremo essere bravi ad imporre il nostro gioco”.
Mister Aimo Diana (Perugia): “E’ la nostra prima sconfitta, l’espulsione ha sparigliato le carte indirizzando la gara. Cartellino rosso che è stato eccessivo, fino a quel momento i ragazzi stavano facendo una buona partita con cuore e passione al cospetto di un solido Ravenna che è forte, ha tecnica, forza fisica e qualità, costruito per il salto di categoria. La mia ammonizione nel finale è avvenuta per proteste dopo l’ennesima gomitata di un ravennate senza essere ammonito, a mio parere l’arbitro non ha gestito al meglio la distribuzione delle ammonizioni e nell’espulsione è stato troppo severo”. Antonio Sabbatani (giocatore Perugia ed ex giallorosso): “Ovviamente per me è stata una settimana molto intensa vivendo l’atmosfera di casa e con tanti parenti e amici presenti, poi al fischio d’inizio cambia tutto ed ho dato il massimo per i grifoni. Un risultato troppo severo condizionato dalla nostra espulsione che giudico ingiusta, peccato perché se guardiamo il primo tempo dove eravamo in parità numerica giocando alla pari avremmo meritato di più, nel complesso è maggiore l’arrabbiatura della delusione perché Kabashi non meritava il cartellino rosso”.
TABELLINO
RAVENNA F.C. – PERUGIA 3 – 0
Reti 72’ Tenkorang, 88’ e 98’ Rabbi
Ravenna: Venturi, Rabbi, Spini (60’ Casiraghi), Bani, Viola (60’ Lonardi), Tenkorang (89’ Orellana), Maggio (60’ Fischnaller), Zaro, Esposito, Da Pozzo (80’ Donati), Duca
Allenatore: Mandorlini
Perugia: Zelezny, Tozzuolo, Sabbatani (60’ Vergani), Canotto (46’ Renault), Borsoi (60’ Stramaccioni), Quirini (76’ Seha), Papazov (65’ Angeli), Carriero, Riccardi, Langella, Kabashi
Allenatore: Diana
Arbitro: Di Reda di Molfetta
Ammoniti: Carriero, Canotto, Tenkorang
Espulsi: Kabashi, allenatore Diana
Spettatori: 4653 di cui 2800 abbonati
Recuperi: 3’ e 6’