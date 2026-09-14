Ironman Emilia-Romagna 2026: dal 17 al 20 settembre Cervia è capitale del triathlon con 6.500 atleti da tutto il mondo

Cervia è in attesa di un lungo weekend all’insegna dello sport che coinvolgerà non solo il cuore della città ma anche le frazioni e tutto il territorio comunale. Infatti, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, con IRONMAN Emilia-Romagna Cervia torna a essere la capitale del triathlon. Sono 6.500 gli atleti, provenienti da tutto il mondo, attesi in città per partecipare alle competizioni e vivere uno dei grandi appuntamenti sportivi dell’anno.

Il programma dei 4 giorni

Il programma si apre giovedì 17 settembre. Alle 11, al Magazzino del Sale, è in programma la presentazione ufficiale dell’evento, mentre alle 18 sarà la volta della tradizionale Parata delle Nazioni, la colorata sfilata degli atleti che partecipano alle gare in rappresentanza dei propri Paesi.

Accompagnato dai Musicisti di San Crispino, il corteo partirà dal Magazzino del Sale e attraverserà Borgomarina e il lungomare, fino alla Rotonda della Pace. Da qui proseguirà lungo viale Roma per raggiungere piazza Garibaldi.

La giornata si concluderà alle 20.30 con la Night Run, gara non competitiva lungo le strade cittadine, con partenza e arrivo al Fantini Club, sul Lungomare Deledda 182.

Venerdì 18 settembre, alle 15, sempre al Fantini Club, spazio invece ai più piccoli con IRONKIDS, le mini prove dedicate ai bambini.

Sabato 19 settembre c’è il cuore della manifestazione con le competizioni internazionali IRONMAN ITALY 70.3 Emilia-Romagna. Partenza alle ore 11 sulla spiaggia libera di Cervia. Arrivo dalle 16 in poi al Fantini Club sul Lungomare Deledda 182.

Domenica 20 settembre in programma il Cervia Triathlon Emilia-Romagna. Partenza alle ore 12.30 sulla spiaggia libera di Cervia. Arrivo dalle 16 in poi al Fantini Club sul Lungomare Deledda 182.

Le misure organizzative

Per agevolare la vita quotidiana e consentire a tutti di vivere al meglio l’evento il Comune di Cervia ha predisposto diverse misure organizzative e alcune agevolazioni. Come negli anni scorsi, sabato 19 settembre saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale.

Da sabato 19 a domenica 20 settembre sarà inoltre sospesa la sosta a pagamento in tutto il territorio comunale. Nelle giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre, la sospensione riguarderà invece le aree interessate dai percorsi della Night Run e dell’IRONKIDS.

Le modifiche alla viabilità

Restano confermate, come negli anni precedenti, le modifiche temporanee alla viabilità previste per sabato 19 e domenica 20 settembre nelle zone interessate dal passaggio delle gare, in particolare a Villa Inferno e Sant’Andrea.

Per i residenti di Sant’Andrea saranno attive apposite navette dalla zona artigianale di Montaletto, dove sarà possibile lasciare l’auto, e da Sant’Andrea.

Chi ne avesse necessità può inoltre richiedere, entro mercoledì 16 settembre, i pass per transitare da via Confine verso via Cervara all’interno dell’aeroporto militare. La richiesta può essere inviata via mail a unitaeventi@comunecervia.it oppure presentata agli uffici dell’Unità Eventi, in piazza Pisacane 2 a Cervia (tel. 0544 979235 – 0544 979329 – 0544 979206).

Raccolta dei rifiuti: nuovi orari e punti di conferimento

Anche Hera ha predisposto alcune modifiche organizzative per la gestione dei rifiuti a Cervia, Milano Marittima e nel forese.

Sul Lungomare Deledda, a partire da lunedì 14 settembre, saranno allestiti appositi punti di raccolta nella zona cambio. Sabato 19 e domenica 20 settembre, nelle aree interessate dal passaggio delle competizioni, la raccolta domiciliare sarà anticipata.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo urly.it/31gkqg.

Dove fare il tifo in città

IRONMAN non è soltanto una grande competizione internazionale: è anche una festa che coinvolge l’intera comunità. Il percorso attraverserà il centro cittadino e le frazioni, che si animeranno con feste, musica, iniziative per famiglie e punti di ritrovo pensati per vivere insieme l’emozione delle gare e sostenere gli atleti.

La Polisportiva Saline Romagna A.D., in qualità di referente del gruppo di sostenitori “Cerviaman”, ha organizzato una serie di iniziative lungo il percorso grazie alla collaborazione dei Consigli di zona, di volontari e appassionati.

Saranno allestiti punti musicali di ritrovo in quasi tutti i quartieri del Comune, con l’obiettivo di creare un’atmosfera festosa, incoraggiare gli atleti – con particolare attenzione ai partecipanti locali – e rafforzare il senso di appartenenza e l’orgoglio della comunità.

Al termine della manifestazione sarà assegnato anche il riconoscimento simbolico “La Coppa del Tifoso” al quartiere che si sarà distinto per entusiasmo, creatività e partecipazione. Per la partecipazione dello scorso anno il premio è stato consegnato al quartiere di Montaletto Villa Inferno.

A Villa Inferno, nel parco Bernabini, il Consiglio di zona di Montaletto-Villa Inferno, in collaborazione con il Co.Mo.Vi. E il bar Lucy, propone per tutto il fine settimana una festa dedicata alle famiglie, con numerose attività e momenti di animazione per i più piccoli.

A Castiglione, nell’area verde accanto al chiosco di piadina lungo la Strada Provinciale 254, il Consiglio di zona, insieme ai volontari del quartiere, organizza per sabato 19 settembre, dalle 10 fino al primo pomeriggio, una festa con musica, giochi per bambini e una caccia al tesoro.

Cervia: lo sport incontra la città

Nel centro di Cervia lo spettacolo dell’IRONMAN si intreccerà con la vita quotidiana della città.

Viale Roma, una delle strade più vivaci e animate, è uno dei luoghi ideali per assistere al passaggio degli atleti, incoraggiandoli e vivendo al tempo stesso l’atmosfera del centro, tra shopping e momenti di relax.

Anche corso Mazzini e Borgo Marina, dove gli esercenti organizzeranno intrattenimenti musicali, rappresenta un ottimo punto per seguire la gara. Un altro luogo strategico è viale Milazzo, a ridosso del lungomare.

Il cuore dell’evento è il Lungomare Deledda, dove viene allestita l’area Expo IRONMAN, aperta giovedì dalle 10 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 10 alle 17, con tante proposte e novità dedicate al mondo dello sport.

Sempre sul lungomare, nella zona compresa tra viale Milazzo e viale De Amicis, sarà allestita la zona cambio delle tre frazioni – nuoto, bici e corsa – uno dei momenti più spettacolari ed emozionanti della competizione.

La Spiaggia Libera di Cervia ospiterà la partenza delle prove di nuoto e il villaggio IRONMAN, punto di riferimento per atleti, accompagnatori e appassionati. L’arrivo sarà invece sulla spiaggia di Cervia, all’altezza del Bagno Fantini, Lungomare Deledda 182.

A completare la cornice dell’evento saranno altri luoghi simbolo della città, come il centro storico di Cervia e il lungomare di Milano Marittima, offrendo al pubblico e agli atleti un percorso ricco di scorci suggestivi e atmosfere coinvolgenti.

Raggiungere Cervia sarà facile

In occasione dell’evento, Cervia resta facilmente raggiungibile. La S.S. 16 rimane completamente libera e transitabile, consentendo di arrivare in città sia da Rimini sia da Ravenna. Per chi proviene da Cesena e Forlì sarà possibile utilizzare la via Dismano, anch’essa interamente percorribile senza restrizioni.

Chi sceglie di utilizzare il trasporto pubblico locale potrà fare riferimento alle modifiche temporanee delle linee degli autobus, disponibili sul sito di Start Romagna e sul sito del Comune, nello spazio dedicato a IRONMAN.