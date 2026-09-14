“La grammatica del colore – Dino Campana e i Canti Orfici” di Enrico Gurioli al Mar Art Caffè di Ravenna

Dino Campana oltre il mito: il colore come forma della poesia. Giovedì 17 settembre alle ore 18, al Mar Art Caffè di Ravenna, in Via di Roma 13 (presso il Museo MAR), Enrico Gurioli presenta il suo “La grammatica del colore – Dino Campana e i Canti Orfici” edito da Pendragon. A dialogare con l’autore sarà Stefano Scheda, artista e docente di “Strategia dell’invenzione” all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Dino Campana è stato a lungo raccontato attraverso il mito: il poeta maledetto, la follia, i viaggi, il manoscritto perduto, la leggenda di un’esistenza irregolare. La grammatica del colore sceglie un’altra strada: tornare alla scrittura e chiedersi come è costruita la poesia di Campana.

Al centro della ricerca di Enrico Gurioli c’è il colore. Non il colore come semplice elemento della descrizione, né come ornamento della parola poetica, ma come possibile principio costruttivo dell’immagine.

È questo il passaggio che il libro individua nel percorso che conduce dai materiali de Il più lungo giorno ai Canti Orfici: un cambiamento nel modo stesso di costruire la poesia. La realtà non è più soltanto ciò che precede la parola e che la parola registra; diventa materia attraverso cui la poesia organizza percezione, luce, movimento, spazio e colore.

Da questa prospettiva i Canti Orfici possono essere letti non come il semplice risultato di una scrittura visionaria o irregolare, ma come un’opera costruita, nella quale la parola assume una funzione paragonabile a quella della forma e del colore nelle arti visive.