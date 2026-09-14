Ravenna. La sala convegni dell’Autorità portuale sarà intitolata all’ex presidente Daniele Rossi

La sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale sarà intitolata a Daniele Rossi, ex presidente dell’Ente, scomparso nel giugno scorso. La sua morte aveva suscitato grande commozione a Ravenna, dove Rossi aveva ricoperto un ruolo di primo piano nel percorso di sviluppo del porto.