L'intitolazione
Ravenna. La sala convegni dell’Autorità portuale sarà intitolata all’ex presidente Daniele Rossi
14 settembre 2026 | 15:23
La sala convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale sarà intitolata a Daniele Rossi, ex presidente dell’Ente, scomparso nel giugno scorso. La sua morte aveva suscitato grande commozione a Ravenna, dove Rossi aveva ricoperto un ruolo di primo piano nel percorso di sviluppo del porto.
La cerimonia di intitolazione si terrà mercoledì 30 settembre alle 14.30, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale, in via Antico Squero 31, con ingresso dalla banchina.
“Si tratterà di una cerimonia breve, aperta a tutti coloro che vorranno essere presenti per ricordare la figura di Daniele Rossi e il suo impegno alla guida dell’Autorità portuale” sottolineano dagli uffici di Via Antico Squero..