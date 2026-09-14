Le celebrazioni a Faenza per l’ottavo centenario di Santa Umiltà: dal 18 settembre l’urna torna in Cattedrale per un mese di eventi

In occasione dell’ottavo centenario della nascita (1226–2026), la città di Faenza si appresta a riaccogliere l’urna contenente il corpo incorrotto della sua compatrona, Santa Umiltà. Dal 18 settembre al 18 ottobre, la reliquia della Santa – nata Rosanese Negusanti e trasferita dal Monastero dello Spirito Santo di Bagno a Ripoli – rimarrà esposta all’interno della Basilica Cattedrale di San Pietro Apostolo.

La collocazione in Cattedrale e il percorso espositivo

L’urna della compatrona sarà posizionata all’interno della Cappella di San Savino, lungo la navata sinistra del duomo faentino. Parallelamente all’esposizione, ai lati della cappella verrà allestito un percorso mostra didattico curato dal parroco della Cattedrale, Don Paolo Bagnoli, pensato per illustrare la vita, il contesto storico del Duecento e l’eredità spirituale della fondatrice dei monasteri faentini e fiorentini, nota anche per i suoi scritti mistici (Sermones). Le celebrazioni coinvolgeranno inoltre il Museo Diocesano di Faenza con una mostra temporanea dedicata all’iconografia e alle reliquie della Santa, la cui figura fu immortalata tra l’altro da Pietro Lorenzetti nella celebre Pala oggi conservata alle Gallerie degli Uffizi.

Il significato spirituale e la memoria civile dell’anniversario

Sull’importanza dell’evento sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni religiose e civili. Il Vescovo della Diocesi di Faenza-Modigliana, Mons. Michele Morandi, ha definito il ritorno della salma «un dono per tutta la comunità cristiana» e un punto di riferimento spirituale per il territorio. Contestualmente, il Sindaco di Faenza Massimo Isola ha evidenziato il valore dell’anniversario come operazione di memoria collettiva per riscoprire l’impatto sociale, storico e urbanistico che la figura di Umiltà ha avuto sulla Faenza medievale. Anche la Badessa del Monastero di Santa Umiltà, Madre Gian Paola Pederzoli, ha espresso la partecipazione della comunità monastica per un ritorno che intende parlare anche alle nuove generazioni. Il calendario del mese celebrativo prevede conferenze, concerti di musica sacra e progetti dedicati agli istituti scolastici della città.

PROGRAMMA

Venerdì 18 settembre 2026, ore 18:00 · Museo Diocesano di Faenza

Inaugurazione della mostra su Santa Umiltà

Santa Umiltà raccontata attraverso opere d’arte e reliquie. A cura del Museo Diocesano di Faenza

Venerdì 18 settembre 2026, ore 20:30 · Cattedrale di Faenza

Veglia di preghiera

A cura del Collegio parroci urbani

Sabato 26 settembre 2026, ore 20:45 · Cattedrale di Faenza

Echi dell’infinito — I capolavori della musica sacra

Coro Lirico «Città di Faenza»

Domenica 27 settembre 2026, ore 18:30 · Seminario diocesano di Faenza

Veglia itinerante per giovani

A cura dell’Area Giovani e vocazioni

Venerdì 2 ottobre 2026, ore 20:45 · Sala San Carlo, p.zza XI Febbraio 4

Santa Umiltà da Faenza: sposa, madre, monaca e fondatrice

Conferenza di mons. Tagliaferri, con la Scuola di Formazione teologica

Venerdì 16 ottobre 2026, ore 20:30 · Chiesa dei Cappuccini, Faenza

Veglia missionaria diocesana

A cura del Settore Pastorale missionaria

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18:00 · Cattedrale di Faenza

S. Messa di ringraziamento

Presiede il Vescovo Mons. Michele Morandi