L’esperienza di ACER Ravenna dopo l’alluvione del 2023 al workshop della Commissione Europea

L’esperienza di ACER Ravenna nella gestione delle conseguenze degli eventi climatici estremi è stata portata lunedì 14 settembre a Bruxelles, nell’ambito della seconda edizione del Municipal Housing Thematic Workshop, promosso dalla Task Force Housing della Direzione Generale Energia della Commissione europea, con il coinvolgimento di Housing Europe.

A intervenire è stata Lina Taddei, presidente del Consiglio di amministrazione di ACER Ravenna e Coordinatrice delle ACER dell’Emilia-Romagna, chiamata a presentare le strategie di adattamento climatico messe in campo sul territorio ravennate e, in particolare, nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica.

Nel suo intervento Taddei ha ricordato l’impatto degli eventi estremi che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Per le alluvioni del maggio 2023, i danni al patrimonio gestito da ACER Ravenna, già riconosciuti, ammontano a oltre 9 milioni di euro. Per la tromba d’aria del 2023 e per le alluvioni del 2024, invece, gli importi indicati – rispettivamente oltre 600 mila euro e più di 5 milioni di euro – rappresentano stime formulate sulla base della previsione di un rifacimento complessivo delle coperture interessate, e non del solo danno specificamente rilevato.

Al centro della relazione anche il protocollo di emergenza sviluppato da ACER Ravenna dopo l’alluvione del maggio 2023: un sistema che integra organizzazione interna, comunicazione tempestiva con gli inquilini, collaborazione con Comuni, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, mappatura dei danni e rapida messa in sicurezza degli edifici.

Taddei ha inoltre illustrato gli strumenti utilizzati per rendere più efficace la gestione del patrimonio, a partire dalla digitalizzazione. Il sistema Hyperfabbricati raccoglie per ogni alloggio la storia degli interventi, le fotografie dei sopralluoghi, le planimetrie e le certificazioni energetiche, con l’obiettivo di arrivare progressivamente a un vero e proprio “digital twin” degli edifici.