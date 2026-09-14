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Marina di Ravenna, definito il nuovo assetto del mercato invernale
Il Comune di Ravenna informa che è stata stabilita in via definitiva la collocazione del mercato invernale di Marina di Ravenna, pronto a ripartire da mercoledì 16 settembre. Il servizio commerciale sarà attivo, come di consueto, nei giorni di mercoledì e sabato e proseguirà fino al prossimo 31 maggio. La nuova impostazione nasce da un percorso di concertazione concordato con gli operatori ambulanti e condiviso con la comunità locale, con l’obiettivo di ottimizzare la presenza dei banchi all’interno del contesto urbano di piazza Dora Markus.
La rimodulazione logistica prevede l’impiego delle sottostrade situate sul lato est di piazza Dora Markus, orientate verso il mare. Tale disposizione consente di liberare interamente il versante ovest, corrispondente a viale Spalato, mantenendone inalterata la destinazione a parcheggio e la regolare transitabilità per i veicoli. In questo modo gli operatori commerciali conservano la propria centralità nel tessuto della frazione senza impattare negativamente sulle esigenze di sosta di residenti e visitatori.
Sui benefici dell’intervento è intervenuto l’assessore allo Sviluppo economico Fabio Sbaraglia, il quale ha evidenziato come la nuova collocazione miri a rafforzare l’esperienza del mercato invernale a Marina di Ravenna, superando le storiche criticità legate alla viabilità e alla gestione della sosta. L’assetto mira così a garantire continuità al presidio commerciale della località costiera durante tutta la stagione fredda.