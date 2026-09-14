Marina di Ravenna, definito il nuovo assetto del mercato invernale

Il Comune di Ravenna informa che è stata stabilita in via definitiva la collocazione del mercato invernale di Marina di Ravenna, pronto a ripartire da mercoledì 16 settembre. Il servizio commerciale sarà attivo, come di consueto, nei giorni di mercoledì e sabato e proseguirà fino al prossimo 31 maggio. La nuova impostazione nasce da un percorso di concertazione concordato con gli operatori ambulanti e condiviso con la comunità locale, con l’obiettivo di ottimizzare la presenza dei banchi all’interno del contesto urbano di piazza Dora Markus.