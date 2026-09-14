Nuovo volto per viale dei Navigatori a Punta Marina: approvato il progetto di riqualificazione da 4,6 milioni di euro

Il centro urbano e turistico di Punta Marina si prepara a una profonda trasformazione urbanistica ed ecologica. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione e l’ammodernamento di viale dei Navigatori, principale arteria della località marittima.

L’opera comporta un investimento complessivo di 4,6 milioni di euro, interamente finanziato da Snam nell’ambito degli accordi sulle misure compensative e di riequilibrio ambientale legate alla realizzazione del rigassificatore offshore e delle opere connesse. Il cronoprogramma fissa la progettazione esecutiva entro la fine del 2026, con l’avvio dei cantieri previsto per l’autunno del 2027 dopo la stagione balneare.

L’intervento intende innalzare la qualità urbana dell’area attraverso la riorganizzazione dei flussi di traffico e l’incentivo alla mobilità sostenibile. Nel tratto compreso tra via della Prora e la rotonda dell’Acqua Marina è prevista la ridefinizione della viabilità in base alle stagioni: durante il periodo estivo le autovetture circoleranno a senso unico in direzione mare, mentre i mezzi di trasporto pubblico manterranno il doppio senso di marcia attuale; nella stagione invernale il tratto tornerà a doppio senso per tutti i veicoli. L’impiego del porfido per marciapiedi e sede stradale favorirà la moderazione della velocità e la fruizione pedonale del viale in condizioni di sicurezza.