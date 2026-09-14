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Omaggio a Francesco Nonni nel cinquantesimo della scomparsa: inaugurata la targa al Famedio di Faenza
La comunità culturale faentina si è riunita nello spazio monumentale del Famedio, all’interno del cimitero dell’Osservanza, per la solenne cerimonia di inaugurazione dell’epigrafe intitolata a Francesco Nonni. L’evento celebra il cinquantesimo anniversario della scomparsa del celebre xilografo, pittore e ceramista, venuto a mancare nel 1976. Promossa dall’Amministrazione comunale, l’iniziativa intende integrare formalmente il profilo dell’artista nell’impianto della memoria storica cittadina, accostandone il nome alle personalità che hanno segnato lo sviluppo culturale del territorio.
Il ruolo dell’artista nella storia cittadina e le parole delle istituzioni
Ad aprire la commemorazione è stato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha richiamato la trasversalità dell’opera di Nonni nella vita pubblica e privata dei faentini, ricordando come i suoi lavori siano custoditi nei principali snodi culturali quali il Museo Internazionale delle Ceramiche, la Pinacoteca comunale, la residenza municipale e le collezioni private. Il primo cittadino ha rimarcato la portata del percorso umano e professionale dell’autore, dipanatosi dal 1885 al 1976 attraverso profonde trasformazioni storiche. L’inserimento dell’epigrafe all’interno del Famedio rappresenta un passaggio volto a trasformare la memoria dell’artista da patrimonio privato a elemento strutturale della comunità.
Le testimonianze storiche, l’esperienza umana e i partecipanti
Durante il momento commemorativo sono intervenuti il ceramologo Stefano Dirani e il medico Alessandro Tosi, amico personale del maestro. Dirani ha ripercorso la formazione di Nonni, dagli esordi nella scuola d’Arti e Mestieri con Antonio Berti alle stagioni del Cenacolo Baccariniano, evidenziando il successo internazionale ottenuto nella xilografia policroma a più matrici, il sostegno verso i giovani ceramisti del secondo dopoguerra e la prigionia patita a Celle dopo la rotta di Caporetto. Tosi ha invece offerto un ricordo privato legato alla frequenza dell’artista nelle dimore degli amici e alla sua apertura verso le avanguardie europee, maturate nei soggiorni a Parigi e nelle visite ai grandi centri dell’arte. La cerimonia, culminata con lo scoprimento della targa, ha visto la partecipazione della direttrice della Pinacoteca e del MIC Claudia Casali, del presidente della Fondazione MIC Claudio Casadio, di esponenti delle forze dell’ordine e di una folta rappresentanza del mondo artistico locale.