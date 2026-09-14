Omaggio a Francesco Nonni nel cinquantesimo della scomparsa: inaugurata la targa al Famedio di Faenza

Ad aprire la commemorazione è stato il sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha richiamato la trasversalità dell’opera di Nonni nella vita pubblica e privata dei faentini, ricordando come i suoi lavori siano custoditi nei principali snodi culturali quali il Museo Internazionale delle Ceramiche, la Pinacoteca comunale, la residenza municipale e le collezioni private. Il primo cittadino ha rimarcato la portata del percorso umano e professionale dell’autore, dipanatosi dal 1885 al 1976 attraverso profonde trasformazioni storiche. L’inserimento dell’epigrafe all’interno del Famedio rappresenta un passaggio volto a trasformare la memoria dell’artista da patrimonio privato a elemento strutturale della comunità.

Durante il momento commemorativo sono intervenuti il ceramologo Stefano Dirani e il medico Alessandro Tosi, amico personale del maestro. Dirani ha ripercorso la formazione di Nonni, dagli esordi nella scuola d’Arti e Mestieri con Antonio Berti alle stagioni del Cenacolo Baccariniano, evidenziando il successo internazionale ottenuto nella xilografia policroma a più matrici, il sostegno verso i giovani ceramisti del secondo dopoguerra e la prigionia patita a Celle dopo la rotta di Caporetto. Tosi ha invece offerto un ricordo privato legato alla frequenza dell’artista nelle dimore degli amici e alla sua apertura verso le avanguardie europee, maturate nei soggiorni a Parigi e nelle visite ai grandi centri dell’arte. La cerimonia, culminata con lo scoprimento della targa, ha visto la partecipazione della direttrice della Pinacoteca e del MIC Claudia Casali, del presidente della Fondazione MIC Claudio Casadio, di esponenti delle forze dell’ordine e di una folta rappresentanza del mondo artistico locale.