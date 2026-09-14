Posta un video sui social mentre impugna una pistola: 20enne arrestato a Lugo con droga e armi clandestine

L’uso sconsiderato delle piattaforme digitali ha portato all’intervento dei Carabinieri nel comune di Lugo. I militari della Stazione di San Lorenzo di Lugo, sostenuti dai colleghi della Stazione di Conselice, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un residente di vent’anni ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di arma clandestina.

L’attività investigativa è scaturita dal costante monitoraggio del web condotto dall’Arma. I militari hanno individuato un filmato diffuso in rete nel quale l’autore si riprendeva tra le pareti domestiche mentre maneggiava una pistola. Una volta risaliti con certezza all’identità del giovane e all’ubicazione dell’immobile, le forze dell’ordine hanno fatto scattare una perquisizione personale e locale. All’interno dell’abitazione sono stati recuperati circa trenta grammi di sostanza stupefacente già suddivisa in dodici dosi pronte per la cessione, un lotto di cinquantasei cartucce calibro 22 e l’arma utilizzata nelle riprese video.