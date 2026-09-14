Premiati i 12 finalisti del concorso d’arte “Teodorico, detto Il Grande”

Sabato 12 settembre presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna, si è inaugurata la mostra dedicata ai 12 finalisti del Concorso d’Arte “Teodorico, detto Il Grande nel 1500° anniversario della morte. Il Mausoleo di Teodorico era un monumento funebre per il re?” che resterà allestita fino a sabato 19 settembre e sarà aperta al pubblico dal giovedì al sabato feriali dalle 17:00 alle 19:00. Ingresso libero. L’evento rientra nelle “Celebrazioni Teodoriciane 526-2026. Ravenna nel segno di Teodorico”.