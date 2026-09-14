Premiati i 12 finalisti del concorso d’arte “Teodorico, detto Il Grande”
Sabato 12 settembre presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery di Ravenna, si è inaugurata la mostra dedicata ai 12 finalisti del Concorso d’Arte “Teodorico, detto Il Grande nel 1500° anniversario della morte. Il Mausoleo di Teodorico era un monumento funebre per il re?” che resterà allestita fino a sabato 19 settembre e sarà aperta al pubblico dal giovedì al sabato feriali dalle 17:00 alle 19:00. Ingresso libero. L’evento rientra nelle “Celebrazioni Teodoriciane 526-2026. Ravenna nel segno di Teodorico”.
Nel corso dell’inaugurazione della mostra si è proceduto alla proclamazione con cerimonia di premiazione dei vincitori. Finalisti sono risultati:
- Lorenzo Marabini con l’opera “Tenta tanto, non temere” a cui è stato assegnato il 1° PREMIO consistente in una Tavola originale 24×33, china e pennarelli, da “Il Grande Diabolik – La colpa di Gustavo Garian”, Astorina editore, 2015 di Giuseppe Palumbo (Matera, 1964);
- Adriana Zoudine con l’opera “Aurifrisium: il fregio del Mausoleo di Flavius Theodoricus” a cui è stato assegnato il 2° PREMIO consistente in una Stampa giclée a tiratura limitata (3/10), in cartella con certificato di garanzia, formato 31×22, “Pasolini 1964”, Atipico, 2023 dalla copertina dell’omonimo libro edito da Action30, 2020 di Giuseppe Palumbo (Matera, 1964);
- Claire Gaffa con l’opera “Genius Loci” a cui è stato assegnato il 3° PREMIO consistente in una Stampa a soffietto, firmata in originale, 30×80 (misura aperta), “Cappelli in aria”, 2025, autoprodotta dall’autore di Giuseppe Palumbo (Matera, 1964).
- A Virna Valli, per l’opera “Teod’orico”, è stato assegnato il riconoscimento speciale della giuria.
Altre opere finaliste del Concorso d’Arte, che hanno ricevuto l’attestato del riconoscimento attribuito, sono risultate: Teodorico di Giovanna Amaducci, Quando cade la Luce di Philippa Armstrong, Luce nella notte dei tempi Anna Maria Bagnato, Il Grande di Raffaele Cesari, Il bambino che aveva paura dei fulmini di Gian Paolo Chiodi, Dove il tempo si dissolve di Moreno Diana, Il re che temeva solo il cielo di Erica Stanzani, Galeikon di Barbara Taglioni.