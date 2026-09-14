Ravenna, lavori di asfaltatura in via Fiume Montone Abbandonato: traffico a senso unico alternato per due giorni

Prende il via un nuovo cantiere di manutenzione della rete viaria urbana nel comune di Ravenna. Il Comune informa che, a partire da martedì 15 settembre, la sede stradale di via Fiume Montone Abbandonato sarà interessata da un intervento di stesura del nuovo manto asfaltato, concentrato nel tratto compreso tra lo snodo della rotonda Olanda e l’intersezione con via Cadore. L’opera rientra nel pacchetto dei ripristini e delle compensazioni a carico della società Hera, previsti dal Regolamento comunale che disciplina l’esecuzione degli scavi sul suolo pubblico.

Per consentire l’operatività dei mezzi e la sicurezza del personale di cantiere, la disciplina della circolazione subirà temporanee modifiche operative senza tuttavia richiedere la chiusura totale della strada. Il flusso veicolare sarà gestito attraverso l’istituzione di un senso unico alternato, regolamentato sul posto dalla presenza di movieri della ditta esecutrice. Non sono previste deviazioni del traffico o interruzioni della viabilità principale, sebbene potranno verificarsi rallentamenti e code nelle ore di maggior afflusso. Salvo condizioni meteorologiche avverse o imprevisti di natura tecnica, la conclusione dell’intervento e il completo ripristino della normale circolazione sono programmati entro la giornata di mercoledì 16 settembre.