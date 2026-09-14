Ripartono i corsi gratuiti di italiano per stranieri allo Spazio Culturale Scambiamenti di Cervia

Foto d'archivio

Ripartono anche quest’anno le attività didattiche e di integrazione promosse dallo Spazio Culturale Scambiamenti. Presso la sede di via Ippolito Nievo 2, situata nelle vicinanze della stazione ferroviaria e della caserma dei Carabinieri di Cervia, si terranno i corsi gratuiti di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera residente o presente sul territorio. L’iniziativa mira a fornire competenze linguistiche fondamentali per favorire la partecipazione sociale e l’inserimento nel contesto cittadino, offrendo gratuitamente a tutti i partecipanti anche il materiale didattico necessario.

L’organizzazione delle lezioni e la ricerca di docenti volontari

L’offerta formativa si articola su differenti livelli di apprendimento, dal modulo base fino alle classi avanzate, ed è affidata a un gruppo di docenti esperte nel settore dell’insegnamento dell’italiano come seconda lingua. Il calendario prevederà due incontri settimanali a cadenza pomeridiana, con orari definiti in base al livello di inserimento degli allievi. Contestualmente all’avvio delle lezioni, lo spazio culturale ha aperto la ricerca di nuovi volontari disposti a mettere a disposizione il proprio tempo e a collaborare come insegnanti, nell’ottica di rafforzare una rete di scambio interculturale all’interno della comunità cervese.

Le modalità di iscrizione e i canali di contatto