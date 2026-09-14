Sciopero nazionale dei medici di base il 15 e 16 settembre. Ausl Romagna: “Garantite le prestazioni urgenti”

La Direzione dell’Ausl Romagna informa la cittadinanza che per le giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre è stato proclamato uno sciopero nazionale promosso dal Sindacato Medici Italiani (SMI), a cui ha aderito anche il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI). L’astensione dal lavoro riguarda il personale medico della medicina generale e potrebbe impattare sulla consueta erogazione dei servizi sul territorio.