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Sciopero nazionale dei medici di base il 15 e 16 settembre. Ausl Romagna: “Garantite le prestazioni urgenti”
La Direzione dell’Ausl Romagna informa la cittadinanza che per le giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre è stato proclamato uno sciopero nazionale promosso dal Sindacato Medici Italiani (SMI), a cui ha aderito anche il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI). L’astensione dal lavoro riguarda il personale medico della medicina generale e potrebbe impattare sulla consueta erogazione dei servizi sul territorio.
L’agitazione sindacale coinvolge direttamente i medici di assistenza primaria operanti nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Durante le 48 ore di protesta potrebbero verificarsi rallentamenti o sospensioni dell’attività ordinaria nei vari presidi del territorio. L’azienda sanitaria conferma tuttavia che rimarranno regolarmente aperti con i consueti orari tutti i Centri Assistenza Urgenza (CAU) aziendali e il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica), garantendo il presidio medico per le situazioni non differibili.
In conformità con quanto previsto dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, l’Ausl Romagna assicurerà la copertura delle prestazioni sanitarie indispensabili. In particolare, per il ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, saranno coperte le visite domiciliari legate alle specifiche condizioni cliniche dei pazienti prive di possibilità di spostamento autonomo. Verranno inoltre regolarmente garantite le attività legate all’assistenza domiciliare integrata e l’assistenza domiciliare programmata rivolta ai malati terminali.