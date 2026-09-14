Scuola al via domani in Emilia-Romagna. A Ravenna suona la prima campanella per 43 istituti e oltre 2.000 classi

Scatta domani, martedì 15 settembre, la prima campanella del nuovo anno scolastico per gli studenti dell’Emilia-Romagna. L’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha formalizzato il quadro organizzativo delle risorse umane e delle strutture per il territorio, disegnando un ritorno in aula che per l’intera regione coinvolge 515 istituzioni scolastiche statali e 24.312 tra classi e sezioni.

Sul versante romagnolo – che comprende i bacini provinciali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – le scuole statali attive sono complessivamente 133, suddivise in 52 istituti nel territorio forlivese-cesenate, 43 in quello ravennate e 38 nel riminese. Tra le tre province si conteranno 6.178 classi e sezioni funzionanti: 2.338 in provincia di Forlì-Cesena, 2.008 nel ravennate e 1.832 nel territorio di Rimini.

La suddivisione per tipologia di istituto scolastico

Analizzando la tipologia delle 133 istituzioni scolastiche distribuite in Romagna, emerge una netta prevalenza degli istituti comprensivi, affiancati dai plessi di secondo grado e dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti. La provincia di Forlì-Cesena conta 6 direzioni didattiche, 23 istituti comprensivi, 4 scuole secondarie di primo grado, 18 scuole secondarie di secondo grado e un centro CPIA, per un totale di 52 istituzioni. Il territorio di Ravenna risulta invece strutturato in 27 istituti comprensivi, 15 scuole secondarie di secondo grado e un CPIA, arrivando a quota 43 scuole statali e non registrando direzioni didattiche o scuole secondarie di primo grado isolate. Infine, il bacino di Rimini comprende 3 direzioni didattiche, 18 istituti comprensivi, 2 scuole secondarie di primo grado (compreso un istituto omnicomprensivo), 14 scuole secondarie di secondo grado e un CPIA, per un totale di 38 strutture territoriali.

La mappa dei dirigenti scolastici e l’organico ATA in Romagna

L’organizzazione per il triennio 2026/2027 ha visto l’immissione in ruolo di 27 nuovi dirigenti scolastici a livello regionale. Di questi, 9 sono stati assegnati a istituti del territorio romagnolo: 5 nella provincia di Ravenna, 3 in quella di Forlì-Cesena e 1 in quella di Rimini. Per quanto riguarda le reggenze, la provincia di Forlì-Cesena ne registra una sola a fronte delle 52 sedi totali, Ravenna ne conta 3 su 43 scuole, mentre Rimini azzera la scopertura registrando una presenza al 100% di presidi titolari sulle 38 istituzioni presenti.

Per la gestione dei servizi ausiliari e amministrativi (personale ATA), nelle province romagnole sono operative 4.040 unità in organico di fatto. Nello specifico, la provincia di Forlì-Cesena conta 1.580 unità (tra cui 1.089 collaboratori scolastici e 365 assistenti amministrativi), Ravenna impiega 1.303 addetti (di cui 856 collaboratori e 312 assistenti amministrativi) e Rimini dispone di 1.157 unità (comprese 826 unità di personale ausiliario e 262 addetti all’amministrazione).

Cattedre e sostegno: i numeri dei docenti

Sul fronte del personale docente, le tre province romagnole impiegano complessivamente 16.352 insegnanti tra cattedre ordinarie e posti dedicati al sostegno.

La provincia di Forlì-Cesena registra il dato più alto con 5.635 docenti totali, suddivisi tra 4.392 posti comuni e 1.243 docenti di sostegno (di cui 640 autorizzati in deroga). Segue la provincia di Ravenna con 5.524 cattedre complessive, di cui 3.892 su posto comune e 1.632 sul sostegno (883 delle quali in deroga). Il quadro si completa con la provincia di Rimini, che conta 4.853 docenti totali distribuiti tra 3.450 posti ordinari e 1.403 insegnanti di sostegno (comprensivi di 790 deroghe).

A livello regionale trova conferma l’orientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado verso gli studi tecnici e professionali, scelti dal 56,94% dei ragazzi complessivi (34,96% per i tecnici e 21,98% per i professionali), a fronte del 43,06% di iscritti ai percorsi liceali.

Le indicazioni e il messaggio del Direttore Regionale Bruno Di Palma

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma, ha rimarcato l’impegno profuso dall’amministrazione per garantire la piena funzionalità degli istituti fin dal primo giorno di lezione: «Si riaprono le porte delle aule per gli studenti emiliano-romagnoli che tornano in classe per affrontare il nuovo anno scolastico. Ci saranno ad accoglierli sin dal primo giorno i loro docenti, pronti a fornire le chiavi dell’apprendimento investendo su reti di relazione positive e sinergiche. Si aggiungono inoltre le nuove risorse dirigenziali che consentiranno una gestione puntuale ed efficace delle scuole, anche con riferimento alle numerose innovazioni ordinamentali previste per l’anno scolastico 2026/27». Il Direttore ha espresso piena fiducia nei nuovi presidi, ribadendo come la macchina organizzativa predisposta costituisca una base solida per assicurare un percorso didattico sereno e qualificato su tutto il territorio regionale.

In una lettera aperta indirizzata agli studenti, alle famiglie, ai docenti e a tutto il personale scolastico, Di Palma ha approfondito la propria riflessione sul valore formativo e umano della scuola, richiamando una citazione della scrittrice Christelle Dabos sugli errori come elemento indispensabile di crescita. Il Direttore Generale ha spronato i giovani a vivere l’inizio delle lezioni con speranza attiva e impegno quotidiano: «Abbiate il coraggio, cari studenti, di pensare e desiderare in grande, di non accontentarvi e di credere che il domani possa essere migliore grazie alla vostra energia. La speranza però da sola non è sufficiente, ed è qui che entra in gioco il vostro impegno. Studiare serve a darvi gli strumenti giusti per essere persone libere e per costruire un futuro migliore: siate gli artefici di ogni traguardo».