Trasporto pubblico a Ravenna, dal 15 settembre la Linea 1 diventa gratuita per tre anni

A partire da martedì 15 settembre , in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale dei servizi gestiti da Start Romagna per conto del Comune di Ravenna, l a Linea 1 del trasporto pubblico locale sarà completamente gratuita per la cittadinanza. L’iniziativa consolida l’esperienza di sperimentazione condotta lo scorso anno sulla Linea 80 e garantisce la gratuità dell’intero tracciato per i prossimi tre anni.

A differenza della precedente fase sperimentale, la gratuità della Linea 1 estenderà la propria efficacia all’ intero percorso e non soltanto a una tratta specifica. L’agevolazione sarà inoltre attiva tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica compresi, coprendo l’arco orario completo dalla prima all’ultima corsa previste dalla programmazione invernale. L’impianto strategico intende connettere i grandi parcheggi gratuiti di attestazione posti alle porte della città con le vie del centro storico, i principali nodi sanitari e le aree periferiche.

L’itinerario della Linea 1 tocca snodi chiave della viabilità cittadina, servendo le aree di sosta gratuite di via Secondo Bini al Cinema City (dotata di 1.277 stalli), di piazza della Resistenza e di piazza Natalina Vacchi (248 posti, a servizio di CMP, CAU e Centro Prelievi), per poi proseguire verso il polo ospedaliero di via Missiroli e il cuore del centro storico. Il tragitto raggiunge inoltre via Tommaso Gulli nei pressi del Pala De André, via Antica Milizia all’altezza del parcheggio Esselunga e della futura Casa della Salute Darsena, attestandosi infine nella frazione di Porto Fuori. Tale prolungamento verso Porto Fuori assume rilevanza anche in vista dell’imminente avvio dell’accordo per l’utilizzo degli spazi acquei della piscina “3 Laghi”, individuati dal Comune dall’1 ottobre prossimo al 31 dicembre 2027 per garantire l’attività natatoria durante i cantieri del nuovo impianto da 50 metri al centro nuoto Gianni Gambi.