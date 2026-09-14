Un albero simbolo e storie di solidarietà: Cervia si prepara a festeggiare la Giornata del Dono 2026
Il Comune di Cervia celebra la Giornata del Dono 2026 con un evento pubblico previsto per giovedì 17 settembre, alle 18, presso il Giardino della Salute di via Ippolito Nievo. L’appuntamento, inserito nell’ambito delle attività di Cervia quale “Città che legge”, è promosso dalla Biblioteca comunale “Maria Goia” insieme al servizio Welfare dell’Aggancio e in collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione.
L’iniziativa intende promuovere il valore della gratuità, della coesione sociale e della cura reciproca all’interno della comunità locale attraverso momenti di incontro culturali e simbolici aperti alla cittadinanza.
L’evento si aprirà con i saluti istituzionali dell’assessore al Welfare Gianni Grandu, ai quali seguirà la presentazione del volume L’ombra del salice (Castelvecchi, 2026). L’autrice Michela Andriolo dialogherà con Cristina Zani per approfondire i temi del testo, incentrati sulle relazioni umane, sui percorsi di assistenza e sulla solidarietà.
A conclusione del momento letterario verrà effettuata la piantumazione di un salice donato dall’azienda Mondoverde, collocato all’interno del Giardino della Salute come simbolo di integrazione tra tutela ambientale e benessere sociale. La manifestazione si chiuderà con un rinfresco offerto da Cucina Sorriso, realtà del territorio attiva nell’inclusione sociale.